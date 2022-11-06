Hatice Güney vefat etti
Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nden emekli Hacı Hüseyin Güney’in eşi Hatice Güney (65) vefat etti.
Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nden emekli Hacı Hüseyin Güney’in eşi, Hacı Ahmet Güney ile Rabia Fındık’ın anneleri, Hasan Güney ve merhum Nevzat Güney’in yengeleri Hatice Güney hayatını kaybetti.
Merhumenin cenazesi bugün (6 Kasım Pazar) Ulu Camide ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık’ta toprağa verilecek.
HAKİMİYET, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.