FATİH AKBAŞ

Kahramanmaraş’ta gerçekleşen ve 10 ilde yıkıma neden olan depremlerin ardından Çorum’a gelen depremzedeler için hayır çarşısı oluşturuldu.

‘Haydi Çorum misafirlerimiz var’ sloganı ile duyurulan hayır çarşısı için yardımlar TSO Fuar alanında toplanıyor.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, TSO girişi katında açılan hayır çarşısında incelemede bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Hayır çarşısının, Çorum’a gelen afetzedelerin hizmetinde olduğunu ifade eden Başkan Aşgın, “Depremzede kardeşlerimize bir mağaza gibi hizmet verecek olan hayır çarşımızda kıyafetten gıdaya kadar birçok ürün yer alıyor. Hayırsever hemşehrilerimizin katkılarını hayır çarşımıza bekliyoruz” dedi.

Valilik, Belediye, AFAD ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı işbirliğinde açılan hayır çarşısına ikinci el giysilerin kesinlikle kabul edilmeyeceği belirtilerek, afetzedeler için ihtiyaç listesi şöyle sıralandı: Mobilya, beyaz eşya, mutfak eşyası, yatak, baza, battaniye, havlu, çarşaf, iç çamaşırı, terlik, bot, mont, atkı, eldiven, eşofman, pijama, çorap.”