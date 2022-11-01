Hayırsever iş kadını hayatını kaybetti

Osmancık'ın hayırsever iş kadınlarından Estaş Hazır Beton sahibi Hacı Meliha Göbel vefat etti.
İş adamı merhum Hacı Rıfat Göbel'in eşi, Serpil Karataş ve Yusuf Göbel'in anneleri, Dr.Turap Alıcı, Dr İsmail Karataş'ın kayınvalidesi, Dr. Melis Alıcı'nın anneannesi, Estaş Hazır Beton sahibi hayırsever iş kadını Hacı Meliha Göbel, hayata gözlerini yumdu.
Merhumenin cenazesi yarın (çarşamba) öğle namazına müteakip Beyler Çelebi Camii'nde kılıncak cenaze namazının ardından Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Hakimiyet merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diler.