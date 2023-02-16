Hayvanseverlerden Belediye’ye tepki!

Haber / Yorum:ENİSE AĞBAL ÜŞÜMÜŞ

Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün, bir mahalle muhtarının şikayeti doğrultusunda küpeli hayvanları toplatması tepkilere neden oldu.

Twitter’da paylaşılan bir videoda, Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, küpeli köpekleri ağızlarını kanatacak kadar zor kullanarak arabaya bindirmeye çalışmaları hayvanseverlerin tepkisini topladı.

O anları kameraya alan bir vatandaşın, yapılan uygulamanın hukuka aykırı olduğunu belirtmesine rağmen ekipler, yakalama aparatlarıyla hayvanları boğarcasına arabaya bindirmeye zorladılar.

Görüntünün hızla Twitter’da yayılmasıyla birlikte Çorum Belediyesi’ne tepkiler de arttı.

Özellikle deprem bölgesinde yapılan arama kurtarma faaliyetlerinde çok sayıda insanımızın enkaz altından sağ salim kurtarılmasında payı olan can dostlarımıza yapılan bu muamele canları sıktı. Sosyal medya kullanıcılarının bir çoğu yapılan uygulamayla ilgili gerekli yerlere başvuruda bulunacağını, bazı kullanıcılar da Çorum Belediyesi’nin bir yandan depremzedelere yardım ederken diğer yandan hayvanlara eziyet ettiğini yazdı.

Ben de bir hayvansever olarak, görüntülerden fazlasıyla rahatsızlık duyduğumu ve üzüldüğümü belirtmekle birlikte ilimizdeki belediye başkanlıklarıyla naçizane fikrimi paylaşmak isterim. Veteriner İşleri Müdürlüklerinde hayvan sevgisi olan, hayvanların dilinden anlayabilen, merhametini yitirmemiş, en önemlisi de kuldan değil Allah’tan korkan insanlar görevlendirilsin. ‘Yap dediler yaptım’, ‘al dediler aldım’, ‘gönderirlerse yeniden getirip bırakırım’ sözlerinden ve Allah’ın dilsiz kullarına her türlü işkencenin yapılıp, yapanların da cezalarını çekmemesinden bıktık artık!

Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2023, 18:24