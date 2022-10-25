HDP ziyaretine tepki göstererek istifa etti

EROL TAŞKAN

Taşeron Belediye İşçileri Birliği (TABİB) Çorum Temsilcisi Hüseyin Aytaş, görevi Genel Merkez yöneticilerinin HDP ziyaretine tepki göstererek görevinden istifa etti.

Vatanın bölünmez bütünlüğüne ve şanlı Türk Ordusu’na kastı olanların muhatap alındığı bir yapıda görev almasının mümkün olamayacağını belirten Hüseyin Aytaş, istifa açıklamasında şunluarı ifade etti,

“Tabib il temsilciliğinden istifa ediyorum. Vatanın bölünmez bütünlüğüne, Şanlı Türk Ordusu’na kastı olanların muhatap alındığı bir yapıda olamam,karar net aday belli Recep Tayyip Erdoğan.”

Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2022, 15:45