Helal Akreditasyon Kurumu'na Çorumlu atandı

FATİH BATTAR

Ticaret Bakanlığı Personel Genel Müdürü hemşehrimiz avukat Oğuzhan Efe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Helal Akreditasyon Kurumu Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.

Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararında 3 ismin aynı kuruma atandığı bilgisi paylaşıldı.

Helal Akreditasyon Kurumunda açık bulunan Yönetim Kurulu üyeliğine getirilen diğer kurumlarda görevleri hakkında net bilgi paylaşılmayan 3 kişinin atama kararı 7 Ocak Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararda, Helal Akreditasyon Kurumunda açık bulunan Yönetim Kurulu üyeliklerine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 178 inci maddesi gereğince Ticaret Bakanlığı Personel Genel Müdürü hemşehrimiz avukat Oğuzhan Efe, Ercan Hacıfazlıoğlu ve Hakkı Karabörklü atandı.

OĞUZHAN EFE KİMDİR?

Avukat Oğuzhan Efe, Çorum doğumludur. 2006 yılında, Çorum Mehmetçik Anadolu Lisesinden birincilikle mezun olduktan sonra burslu olarak yerleşmiş olduğu İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2012 yılında mezun oldu.