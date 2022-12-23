Hem Pazar hem de Pazartesi bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Pazar ve Pazartesi günü aralarında Çorum'un da bulunduğu 22 ilde kar yağışı başlayacağını belirterek, uyarıda bulundu.

Meteoroloji'den yapılan uyarıda pazartesi günü ise 28 kentte kar yağışı olacağı belirtildi. Meteoroloji'den alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı doğu kesimlerde mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek.

Pazar günü, tam 22 ilde kar yağışı bekleniyor. Bu iller arasında Ankara, Eskişehir, Bolu, Kırşehir, Karabük, Kastamonu, Çankırı, Kırıkkale, Çorum, Amasya, Tokat, Sivas, Yozgat, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Malatya, Tunceli, Erzincan, Bayburt ve Gümüşhane bulunuyor.

Pazartesi günü ise, tam 28 i için kar yağışı tahmini yapıldı.

Bu iller arasında Bolu, Çankırı, Karabük, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Amasya, Kırşehir, Niğde, Kayseri, Tokat, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı, Iğdır, Kars, Ardahan bulunuyor.