Hitit Üniversitesi'nden 7 öğrenci depremde hayatını kaybetti

FATİH BATTAR

Hitit Üniversitesi'nde çeşitli yüksekokul ve fakültelerde eğitim gören 7 öğrenci, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirdi.

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerle sarsıldı. Depremlerde 36 binden fazla kişi hayatını kaybetti, Hitit Üniversitesi'nden ise 7 öğrenci, göçük altında can verdi.

Hepsinin de ayrı ayrı hayalleri vardı. Okullarını bitirip sevdikleri işte çalışarak mutlu bir yuva kurmak istiyorlardı ama 6 Şubat saat 04:17 ve 13:24'te meydana gelen iki büyük deprem, 7 üniversiteli genci hayattan kopardı

Depremde hayatını kaybeden HİTÜ'lü öğrenciler; "Hitit Üniversitesi Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü 2.sınıf öğrencisi Menekşe Yangın, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmetler Programı 2.sınıf öğrencisi Hacer Bengi Gözüaçık, Hitit Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Adli Bilimler Programı öğrencisi Jandarma Teğmen Fulya Sağlam Özdemir, Hitit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi 1.sınıf öğrencisi Fatmanur Avize, 3.sınıf öğrencisi Zeynep Melisa Karaoğlan, Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü 3.sınıf öğrencisi Ramazan Hilmi Cihangir ve Hitit Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümünden 2. Sınıf öğrencisi Elmina Çam"

Hakimiyet, hayatını kaybeden öğrencilerimize Allah'tan rahmet, kederli aileleri ve yakınlarına da başsağlığı diler.





Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2023, 13:31