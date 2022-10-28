Hitit’te Sinan Akçıl rüzgarı

FATİH BATTAR

Ünlü popçu Sinan Akçıl, Hitit Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Programı kapsamında Spor Bilimleri Fakültesi yanındaki Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumu’nda muhteşem bir konser verdi.

Binlerce öğrenci Akçıl’ın şarkıylarıyla çoşarak, unutulmaz bir akşam yaşadı. Konsere katılan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Muharrem Kasapoğlu da Akçıl’ın şarkılarına gençlerle beraber eşlik etti. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk muhteşem konserden dolayı Akçıl’a teşekkür etti.

Ünlü sanatçı Sinan Akçıl üniversitedeki konser öncesi gençlerle bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, “Hep Yanında Gençlik Buluşması Çorum” programı kapsamında Pop Sanatçısı Sinan Akçıl gençlerle bir araya geldi. Gençlerle sohbet eden Akçıl, daha sonra basketbol, masa tenisi oynadı.

Çorum’da olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Akçıl, gençlerle bol bol fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2022, 18:31