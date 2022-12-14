HİTÜ dünyadaki en çevreci üniversiteler arasında

Hitit Üniversitesi Çevreye Duyarlı Üniversiteler Sıralamasında, dünyada yüzlerce üniversiteyi geride bıraktı.

2010 yılında Endonezya Üniversitesi tarafından kurulan Dünya Üniversiteleri IU GreenMetric Ağı, enerji ve iklim değişikliği, atık yönetimi, su kaynakları, ulaşım ve bu hedeflere yönelik eğitim ve araştırma kategorilerinde yaptığı değerlendirmeye, bu yıl dünya genelinde, 83’ü Türkiye’den, toplam 1050 üniversiteyi dahil etti.

DÜNYA SIRALAMASINDA 16 BASAMAK YÜKSELİŞ

GreenMetric Dünya Üniversiteler Sıralamasında başarısını sürdüren Hitit Üniversitesi, 2022 yılı sıralamasında dünyada 1050 üniversiteden 721 üniversiteyi geride bıraktı. Böylelikle 2021 yılında dünyada 345’inci sırada bulunan Hitit Üniversitesi 329’uncu sıraya yükseldi.

2000 YILINDAN SONRA KURULAN ÜNİVERSİTELER ARASINDA 7’NCİ SIRADA

2022 yılında Türkiye değerlendirmesinde ilk sıraları İstanbul Teknik, Erciyes, Yıldız Teknik gibi sayılı üniversitelerin aldığı GreenMetric Dünya Üniversiteler Sıralamasında üniversite, Türkiye’de 2000 yılından sonra kurulan yükseköğretim kurumları arasında 7’inci sırada yer alırken, Türkiye’den başvuran üniversite sayısının artmasına rağmen toplam 83 üniversiteden de 58’ini geride bırakarak 25’inci sıraya yer aldı.

‘HİTİT ÜNİVERSİTESİ ÖRNEK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDAN BİRİ’

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, üniversite yönetimi olarak attıkları her adımda çevreye duyarlılık gösterdiklerini belirterek, başvuru yapan üniversite sayısındaki artışa rağmen çevreci üniversite olma yolundaki gayretlerinin sonuçlarını görmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Prof. Dr. Öztürk, Entegre Çevre Bilgi Sistemi (ECBS) çerçevesinde, atık yönetimi prosedürlerini sistematik bir şekilde sürdüren Hitit Üniversitesi’nin, geri dönüşüm, aydınlatma ve ısıtma gibi alanlarda örnek yükseköğretim kurumlarından biri olduğunu ifade ederek tehlikeli atıkların usulüne uygun bir şekilde bertaraf edildiğini, geri dönüşümlü atıkların da yerinde ayrıştırılarak ilgili birimlere gönderiminin yapıldığını kaydetti.

50 TONA YAKIN ATIĞIN ÖNÜNE GEÇİLDİ

Rektör Prof. Dr. Öztürk, sıfır atık yönetimi kapsamında gerçekleştirilen uygulamayla 20 tona yakın tehlikeli atığın lisansa sahip yetkili tesislere gönderilerek dökülmesinin engellendiğini, 30 tona yakın geri dönüştürülebilir atığın da yetkili bertaraf tesislere iletildiğinin altını çizdi.

Hitit Üniversitesi’nin bu yıl GreenMetric Dünya Üniversiteler Sıralamasında dünyada ve ülkemizde birçok üniversiteyi geride bıraktığını söyleyen Prof. Dr. Öztürk, “Üniversitemizde çevreye duyarlılık açısından örnek teşkil eden uygulamalardan trijenerasyon sistemini devam ettiriyoruz. Yeni altyapı ve üst yapı yatırımlarında da çevre faktörünü özellikle dikkate alıyoruz. Aynı zamanda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından yürütülen “Üniversite Kampüslerinde Sıfır Atık Uygulamalarının ve Depozito Yönetim Sistemlerinin Kurulması ve Türkiye Genelinde Standart Uygulamaların Geliştirilmesi Projesi” için de başvuru süreci içindeyiz. Genç bir üniversite olarak şartları en iyi şekilde değerlendirerek çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Çevreye duyarlı üniversite olma yolunda gerçekleştiren uygulamalara katkısı bulunan ve duyarlılık gösteren akademik ve idari personelimiz ile öğrencilerimize teşekkür ediyorum”şeklinde belirtti. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2022, 19:03