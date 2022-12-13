HİTÜ’den, Türkiye İnovasyon Haftası’nda ‘Makine ve İmalat Teknolojileri’ tanıtımı

FATİH AKBAŞ

Hitit Üniversitesi, İstanbul’da gerçekleştirilen Türkiye İnovasyon Haftası etkinliklerine katıldı.

Etkinlikler kapsamında stant açan Hitit Üniversitesi, ihtisas alanı olan “Makine ve İmalat Teknolojileri” konusunda davetlilere bilgilendirmede bulundu.

TİM tarafından Ticaret Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenlenen Türkiye İnovasyon Haftası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla Haliç Kongre Merkezi'nde başladı.

"İnovasyonun Yeni Yüzyılı” temasıyla 9. kez düzenlenen ve 2 gün süren etkinlikte, yenilikçi fikir ve projeleriyle küresel ölçekte ses getiren girişimciler, teknolojiler, yerli ve yabancı bilim insanları ile binlerce ziyaretçi bir araya geldi.

Türkiye İnovasyon Haftası etkinliklerinde, ‘Makine ve İmalat Teknolojileri’ alanında ihtisaslaşan tek üniversite olan Hitit Üniversitesi de stant açarak yer aldı.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, stantta davetlilere ‘Makine ve İmalat Teknolojileri’ alanında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

İki gün süren etkinlik boyunca inovasyonun farklı alanlarda ele alındığı paneller gerçekleştirildi.