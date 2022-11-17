HLT Tente Çorum'da ilklerin öncüsü olmaya devam ediyor

SORU: KISACA FİRMANIZI TANIYABİLİRMİYİZ? HLT TENTE NASIL DOĞDU? HLT’NİN ANLAMI NEDİR?
CEVAP: HLT TENTE VE GİYOTİN SİSTEMLERİ AİLESİ OLARAK BU İŞİ 2013 YILINDAN BERİ ÇORUMDA İLK YAPAN FİRMAYIZ. ÇORUM VE CİVAR İLLERDE BÖYLE BİR ŞEYİN EKSİKLİĞİNİ HİSSEDEREK YAPTIĞIMIZ ARAŞTIRMALAR, GİRİŞİMLER VE GAYRETLER SONUCUNDA ÇORUMU, İLÇELERİ VE DİĞER YAKIN İL VE İLÇELERİ TENTE, PERGOLE, WİNTENTE, ZİPPERDE VE GİYOTİN İLE TANIŞTIRAN İLK FİRMAYIZ. BU İŞİN ÇIRAKLIĞINI, KALFALIĞINI VE USTALIĞINI YAPAN BİRİSİ OLARAK İŞLERİMİZİN BAŞINA GEÇEREK VE YENİLİKLERİ TAKİP EDEREK DOĞRU BİLDİĞİMİZ VE İNANDIĞIMIZ BU YOLDA YÜRÜYORUZ. HLT’NİN AÇILIMI OĞLUMUN ADI HALİT OLDUĞU İÇİN BÖYLE BİR İSİM KOYMAYI UYGUN GÖRDÜK. İSMİMİZİN VE İŞİMİZİN HAKKINI VERMEYE ÇALIŞIYORUZ.
SORU: ÇORUM’DA TENTE ALANINDA İLKLERE İMZA ATTINIZ. GÜNÜMÜZDE BAŞKA HANGİ YENİLİKLERİ MÜŞTERİLERİN HİZMETİNE SUNDUNUZ?
CEVAP: BİZ İŞİMİZLE İLGİLİ TÜM TEKNOLOJİYİ TAKİP EDEREK FUARLARA KATILIP, ORDAKİ YENİLİKLERİ ŞEHRİMİZDE MÜŞTERİLERİMİZLE BULUŞTURUYORUZ. ŞUAN YENİ ÜRÜN OLAN GÖLGELENDİRME SİSTEMLERİNDE ÇIĞIR AÇACAK OLAN BİOCLİMATİK TAVAN, ROOLİNG ROOF AKILLI ÇATI, YİNE KUMANDALI KATLANIR CAM ÇATI VE YÜKSEK KATLARA SİLİNEBİLİR ISI CAMLI SİNERJİ ARTI KONFOR CAMLI GİYOTİN SİSTEMLERİNİN YANISIRA ŞEFFAF SOLİT MALZEMEDEN YAPILAN OTOMATİK KEPENKİ ÇORUMDA İLK BİZ YAPTIK VE YAPIYORUZ, İLKLERİN ÖNCÜSÜ OLMAYA DA DEVAM EDİYORUZ.
SORU: KORONAYA RAĞMEN MÜŞTERİLERİNİZ NASIL BİR YAŞAM ALANLARI SONUYORSUNUZ?
CEVAP: HER TÜRLÜ KIŞ BAHÇESİ, MÜŞTERİLERİMİZ İSTERSE ÜZERİ SABİT CAM ÇATI VEYA KUMANDALI AÇILIR CAM ÇATI YAPARAK İNSANLARI DOĞAYLA VE TABİATLA İÇ İÇE BİR YAŞAM ALANLARI OLUŞTURUYORUZ. ÇAĞIMIZIN TEKNOLOJİSİNİ KUMANDALI CAM SİSTEMLERİ VE KUMANDALI GÖLGELENDİRME SİSTEMLERİ VEDE OTOMATİK ZİPPERDE SİSTEMLERİ İ İLE 4 MEVSİM YAŞAM ALANLARI SUNUYORUZ. MÜŞTERİLERİMİZ HERŞEYİN EN İYİSİNE LAYIK.
SORU: SADECE ÇORUM’MU ÇEVRE İLLERE DE HİZMETİNİZ OLUYORMU? TALEPLER NE DURUMDA?
CEVAP: HEPSİDE İŞLERİNDE DENEYİMLİ BİR BİRİNDEN KIYMETLİ 9 TANE USTALARIMIZLA TÜRKİYENİN HER YERİNE TENTE VE GİYOTİN İŞLERİ YAPIYORUZ. İSTANBUL, VAN, TRABZON, SAMSUN, AMASYA, KIRIKKALE, MUĞLA BODRUM, MUĞLA FETHİYE, KASTOMUNU, ANKARA, YOZGAT, OSMANİYE, KONYA, TOKAT ,GİRESUN,BARTIN,DÜZCE,ESKİŞEHİR,ISPARTA VE İLÇELERİNE YİNE AKLIMA GELMEYEN PEK ÇOK ŞEHRE VE İLÇERİNE İŞ YAPIYORUZ. ALMANYA, HOLLANDA VE FRANSAYA SANDIKLAMA SİSTEMİYLE TENTE VE GİYOTİN VEDE BİOCKLİMATİK TAVAN DEMONTE OLARAK GÖNDERDİK GÖNDERİYORUZ. AYRICA TÜRKİYE’NİN HER YERİNE 5 İŞ GÜNÜNDE DEMONTE TENTE VE GİYOTİN GÖNDERİYORUZ.
SORU: SİZİN İÇİN MESLEĞİNİZİN ZORLUKLARI VE GÜZELLİKLERİ NELERDİR?
CEVAP: MESLEĞİİMİZ SAYESİNDE DEĞİŞİK ŞEHİRLER VE İNSANLAR GÖRÜYORUZ. HEMEN HEMEN HER ŞEHİRDE DOSTLARIMIZ MEVCUT. BU İŞLER BİZİM İÇİN BİR MESLEK DEĞİL, YAŞAM TARZIDIR. KUŞLARIN CIVILTISINI ANNESİNİN NİNNİSİ GİBİ DİNLEMEYENLER BU MESLEĞİ YAPAMAZLAR. BİZİM TELEFONLARIMIZ 24 SAAT PAZAR GÜNÜ DE DÂHİL AÇIKTIR. İMALATLARIMIZIN TAMAMI 2 YIL VE 5 YIL OLMAK ÜZERE GARANTİLİDİR. GARANTİSİ BİTMİŞ ÜRÜNLER İÇİN AYRICA İLAVE ÜÇRET ÖDEYEREK 5 YILA KADAR GARANTİ SATIN ALABİLİRLER TÜM MÜŞTERİLERİMİZ.
SORU: FİYAT KONUSUNDA İDDİALIMISINIZ? EN UCUZUNU BEN YAPIYORUM DİYEBİLİRMİSİNİZ?
CEVAP: BİR İŞİ UCUZA YAPTIRMAK MARİFET DEĞİLDİR, EHLİNE YAPTIRACAKSIN. İŞ YERLERİNE BAKACAKSIN YAPTIĞINI SÖYLEDİĞİ ÜRÜNLERİN YEDEK PARÇALARI VARMI, ARIZA DURUMUNDA NE KADAR SÜREDE MÜDAHİLE EDİYOR, SORUNU ÇÖZEBİLİYROMU ONLARA BAKMAK LAZIM. BİR İŞİN SADECE FİYATINA BAKMAK YAPILACAK HİLELERİ PEŞİNEN KABUL ETMEK DEMEKTİR. BİZİM İŞYERİMİZDE PATRON MÜŞTERİDİR. MÜŞTERİ BİZİM İÇİN VELİNİMETTİR. BİZ FİYATIMIZ ÇOK UCUZ BİZDEN DAHA UCUZU YOKTUR DEMİYORUZ, FİYATIMIZLA DEĞİL YAĞTIĞIMIZ İŞLERLE KIYASLASINLAR BİZİ. BU İŞLERİN TAMAMI ELEKTİRONİK OLDUĞU İÇİN BİZİM YAPTIĞIMIZ İŞLERDEDE ARIZALAR OLUYOR, SU KAÇAKLARI ELBETTE OLUYOR, KİM BENİM YAPTIĞIM İŞLERDE ASLA KESİNLİKLE SORUN OLMAZ DİYORSA BİLİNKİ YALAN SÖYLÜYOR. AMA BİZİM FARKIMIZ İŞİMİZE OLAN AŞKIMIZDAN VE SAYGIMIZDAN DOLAYI MÜMKÜN OLAN EN KISA SÜREDE SORUNLARA MÜDAHİL OLUYORUZ. ELİMİZDE YEDEK PARÇA OLDUĞU İÇİN TAMİR DEĞİL BİRE BİR ÜRÜNÜ YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİYORUZ, ÜRÜNLER GARANTİ KAPSAMINDAYSA HİÇ BİR ÜÇRET ALMIYORUZ. GARANTİSİ BİTEN ÜRÜNLERİNDE MİNİMUM ÜCRETLE TAMİRATINI VE TADİLATINI YAPIYORUZ.
SORU: İŞYERİNİZDE BAŞKA HANGİ İMALATLARINIZ VAR?
CEVAP: İŞ YERİMİZDE OTOMOSYONA DAİR HER ŞEY YAPIYORUZ. BİOCKİLMATİK TAVAN, ROOLİNG ROOF AKILLI ÇATI, TENTE, PERGOLE, ZİP PERDE, WİNTENTE, FOTOSELLİ KAPI, ISI CAMLI SÜRME SERİ CAM BALKON, ISI CAMLI SİLİNEBİLİR GİYOTİN VE ISI CAMLI KATLANIR CAM BALKON ÇEŞİTLERİ MEVCUT.
SORU: İŞİNİZLE İLGİLİ RAKİPLERİNİZ VAR MI?
CEVAP: BİZ BU İŞİN REKABET KISMINI GEÇELİ ÇOK OLDU. BİZ BU İŞLERİN KEYİF KISMINDAYIZ. BİZİM RAKİPLERİMİZ YOK. BİZ KİMSEYİ RAKİP OLARAK GÖRMÜYORUZ. HEPSİDE BİZİM MESLEKTAŞIMIZ VE ARKADAŞIMIZ. BU ŞEHİRİN İŞLERİDE DİĞER ŞEHİRLERİN İŞLERİDE HEPİMİZE YETER. BÖLÜŞÜRSEK TOK OLURUZ ANLAYIŞINI BENİMSİYORUZ. ALLAH HERKESİN İŞLERİNİ RAST GETİRSİN KAZANÇLARINA BOL BEREKET VERSİN.
SORU: SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİĞİNİZ VARMI?
CEVAP: BİZ HLT TENTE FİRMASI OLARAK GEREK ŞEHİR DIŞI, GEREKSE ÇORUM İÇİ VE İLÇELERİNE MARKASI VE MODELİ NE OLURSA OLSUN, İŞLERİ KİM HANGİ FİRMA YAPTIYSA YAPSIN TÜM TENTE, PERGOLE, GİYOTİN, FOTOSELLİ KAPI, OTOMATİK KEPENK TAMİR VE BAKIMINI YAPIYORUZ. HER MARKA VE MODELİN MOTOR, KUMANDA, DİŞLİ, ZİNCİR, TİREGER KAYIŞI VS NE VARSA HEPSİ ELİMİZDE MEVCUTTUR. BU TÜR İHTİYACI ŞİKAYETİ OLAN MÜŞTERİLERİMİZ BİZE 7/24 SAAT TENTE DOKTORU OLARAK BU NUMARADAN 0532 601 04 98 NOLU TELEFONDAN ULAŞABİLİRLER. (ADVERTORİAL)