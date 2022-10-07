Hürriyetçi Eğitim Sen’den, Ahmet Maranki hakkında suç duyurusu

Hürriyetçi Eğitim Sen Çorum Şubesi öğretmenler hakkında söylediklerinden dolayı Prof. Dr. Ahmet Maranki hakkında suç duyurusunda bulundu.

Hürriyetçi Eğitim Sen İl Başkanı Mahmut Alparslan yaptığı açıklamada, öğretmen ve eğitim camiasına yapılan hakaretlere sessiz kalmamak, öğretmenlere ‘açgözlü nankör’ gibi ifadeleri kullanacak kadar gözü dönmüş zıvanadan çıkmış Ahmet Maranki ve türevlerine gerekli dersin hukuk yoluyla verilmesi için hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

“Bilinmelidir ki öğretmenler sahipsiz değildir. Hürriyetçi Eğitim Sen olarak herkes üç maymunu oynasa da biz öğretmenlere yönelik yapılan her yanlışı bilecek, görecek, duyacağız ve gereğini yapacağız” diyen Mahmut Alparslan, “Son dönemlerde tüm kamu çalışanlarına yönelik şiddet ve hakaret giderek artmaktadır. Maalesef bundan en çok etkilenen kesimlerin başında öğretmenler gelmekte adeta her gün eğitim camiası yeni bir şiddet ve hakarete mazur kalmaktadır. Özellikle son dönemde bunun sistematik bir hal alması manidardır. Devleti yönetenlerin en üst kademesinden bakanına kadar kullanılan özensiz ve rencide edici bu dil maalesef bazı kendini bilmez yazar, çizer geçinenlere örnek olmuştur. Varlıkları yaranma ve yalanma üzerine kuran bu tür kalemler öğretmenlere yönelik yeni hakaret ve söylemler geliştirerek ilgili makamlara yanınızdayız, buradayız mesajı verme yarışına girmişlerdir. Ucuz reklam ve şov peşinde olanları bu kadar cesaretlendiren maalesef yetkililerin öğretmenlere yönelik rencide edici, nezaket dışı ve özensiz açıklamalarıdır. Makamı ve mevkisi ne olursa olsun anayasa ve kanunlarla düzenlenmiş memurlara ve öğretmenlere yönelik hiç kimse bu tür açıklamalar yapma hakkına sahip değildir. ‘Çapulcu, ağlak, aç gözlü, nankör, boş öğretmen’ gibi kelimelerin bırakın öğretmenlere yakıştırılmasını aynı cümlede bile yan yana kullanılmasını kınıyoruz. Kime ne mesaj verir kim kimin yanında bilinmez ama, Hürriyetçi Eğitim Sen olarak biz “aklı hür vicdanı hür irfanı hür nesiller yetiştirmek için öğretmenler gelecek nesil sizin eseriniz olacaktır” diyen bırakın öğretmene hakaret etmek, nezaketinden sınıfta öğretmeni ayakta dinleyen baş öğretmeninin Mustafa Kemal’in izinde ve yanındadır. Bugün olduğu gibi yarında hiç kimseden izin almadan kimsenin gözlerine bakmadan acaba siz, amasız öğretmenlere ve eğitim camiasına yönelik saldırılara karşı gereğini yapmaya devam edecektir”dedi. (Haber Merkezi)