Hüsamettin Alagöz vefat etti

FATİH AKBAŞ

Merhum öğretmen İsmet Alagöz’ün oğlu Hüsamettin Alagöz (64) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Merhum öğretmen İsmet Alagöz’ün oğlu, Çetin Alagöz’ün kardeşi, Mustafa ve Nizamettin Alagöz’ün ağabeyi, Serdar, Gökhan ve İbrahim Alagöz’ün babaları Hüsamettin Alagöz (64) tedavi gördüğü Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Merhumun cenazesi yarın saat 14.00’da hastaneden alınarak Ulu Cami’ye getirilecek. İkindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık’ta toprağa verilecek.

HAKİMİYET, merhuma Allah’tan rahmet ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2022, 16:46