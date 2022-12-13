İade ettiğimiz ürünün parasını alamıyoruz

HABER/YORUM:FATİH BATTAR

İnternet alışverişlerinin güvenirliliği sorgulanmaya devam ediyor.

Bunun son örneği bizim başımıza geldi.

Türkiye’nin her yerinde şubesi bulunan ünlü giyim mağazasından aldığımız ürünü iade ettik ama 2 hafta geçmesine rağmen iade parasını yatırmadılar. İnternetten güvenilir olmayan sitelerden alışveriş yapılmaması konusunda vatandaşları defalarca uyardık ama Türkiye’nin en ünlü giyim mağazasının internet alışverişinde yapılan iade oyunu bu kadarı da ‘pes’ dedirtti.

Ürünü iade ettik ama ortada ne para var ne de ürün. Müşteri temsilcisi ise sürekli ‘ilgileniyorum bugün yatacak’ şeklinde oyalama yapıyor. Öğrendik ki maalesef bu mağazadan Türkiye’de bir çok mağduru varmış. İade edilen ürünlerin parasını alamayan çok sayıda vatandaş, Ticaret İl Müdürlüğü’ne giderek şikayetçi oluyor. Habercilik ilke ve etiği gereği bu mağazanın ismini maalesef haberde veremiyoruz ama öğrenmek isteyen okurlarımıza açıklamamızı yapabiliriz.

İnternetten alışveriş yaparken bin defa düşünülmesi gerektiğini yaşayarak öğrendik. İnternetten alışveriş yapmayı zaten sevmiyordum ama aklımıza gelen başımıza geldi. İnşallah bu haberden sonra başka vatandaşlarımız mağdur olmaz.