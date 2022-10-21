İbrahim Ateş’in 3. kitabı çıktı

MUSTAFA BURAK YALÇIN

İbrahim Ateş, 3. kitabı olarak yayınlanan Benimle Aşık Konuş isimli romanını Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan’a hediye etti.

Gazetemizi ziyaret ederek özenle kaleme aldığı kitabını hediye eden İbrahim Ateş, ortaokul ikinci sınıfta aşık olduğu bir kızla başlayan aşkının yazıya ve kitaba dönüştüğünü söyledi.

Yunus ile Damla’nın aşk hikayesinin kaleme alındığı eser akıcılığı ile dikkat çekerken, okudukça insanı içine alan ve herkesin kendinden bir parça bulacağı tatlı bir kıvam içeriyor.

Aslen Ziraat Teknikeri olan İbrahim Ateş, aynı zamanda Epilepsi hastası. Kendi deyimiyle, kaleme aldığı tüm yazılarının kendine şifa kaynağı olduğunu özellikle ifade ederken, “Gönlümden süzülen her kelime, bir değil birkaç kez damıtılmış halde kalemime dökülüyor. Öncelikle benim ruhuma gıda gibi gelip, tüm dertlerime şifa kaynağı olan yazılarımı kitaplaştırıp, herkesle paylaşmak istedim. İşin üstatlarından ve okurlarımdan aldığım olumlu geri dönüşler, yazıya olan aşkımı her geçen dün daha da artırıyor.” dedi.

Gülnar Yayınları’ndan çıkan Benimle Aşık Konuş isimli kitap, internet ortamından satış yapan tüm kitap satış sitelerinden temin edilebilirken, ayrıca 0553 890 12 60 nolu telefondan da sipariş edilebilir.

İbrahim Ateş kimdir?

Kamu kurumunda Ziraat Teknikeri olarak çalışan İbrahim Ateş, 1994 Bingöl Karlıova doğumlu olup ilkokulu Erzurum’da ortaokul ve liseyi Bursa’da tamamladı. Anadolu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümü mezunu olan Ateş, ayrıca Anadolu Üniversitesi Tarım Teknolojileri Ön Lisans Bölümü’nden mezun oldu.

Bir şiir, bir öykü ve bir de roman kitabı bulunan İbrahim Ateş, evli ve iki çocuk babasıdır.