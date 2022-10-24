İcradan satılık 2016 model Subaru

Kahramanmaraş İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından 2016 model Subaru marka araç icradan satışa çıkarıldı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, muhammen bedeli 530 bin lira olan aracın satış ihalesi 28 Kasım tarihinde saat 14.00'de İsmetpaşa Mah. Azerbaycan Bulv. Büyükşehir Belediye Binası Yanı Kahramanmaraş Adliyesi Ek Hizmet Binası, 1.Kat. Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş adresinde yapılacak.

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Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2022, 14:58