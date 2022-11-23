İDP'den Vali Çiftçi’ye destek

Çorum İnsani Değerler Platformu’ndan yapılan basın açıklamasında Vali Mustafa Çiftçi üzerinden çirkin bir siyaset ve karalama kampanyasının yürütülmeye çalışıldığı vurgulanarak, “Çorum Valimizin yanında olduğumuzu ve haksızlıkların, saygısızlıkların ve kişisel ihtiras peşinde olanların da karşısında durduğumuzu kamuoyuna saygıyla bildiririz”denildi.

Son birkaç gündür Çorum’da yaşanan bazı olaylar ve gerek yerel basında gerekse de sosyal medya ile internet sitelerinde yer alan kimi haberlerin derin bir endişe ve üzüntüye neden olduğunun belirtildiği açıklamada şu ifadeler yer aldı:

‘BİRİLERİ PUSLU HAVADA KARANLIK EMELLERİNE ULAŞMAK NİYETİNDE’

Yerli ve milli bir duruşa sahip, milletimizin kadim değerleriyle mücehhez, devleti temsil makamındaki Sayın Valimiz Mustafa Çiftçi üzerinden yürütülmeye çalışılan bir çirkin siyaset ve karalama kampanyası ile karşı karşıyayız. Birileri sanki havayı puslandırmak ve bu puslu havada karanlık emellerine ulaşmak niyetindedir.

‘BU OYUNDA ROL ALANLARIN KİMLER OLDUĞUNU NET OLARAK GÖRÜYORUZ’

Bizler İnsani Değerler Platformu üyesi sivil toplum kuruluşları olarak sahnelenmek istenen algı operasyonunun farkındayız, bu oyunda rol alanların kimler olduğunu da gayet net olarak görmekteyiz, milletin değerlerinin yanındayız ve milletin adamlarının da her daim destekçisiyiz.

‘DEVLET NEZAKETİNDEN UZAK TUTUM VE DAVRANIŞLAR’

Sergilenen tutum ve davranışlar asgari devlet nezaketinden uzak olduğu gibi, olayların figüranlığını yapan tetikçi olmaya teşne medyaya eklemlenmiş kirli zihniyetler eliyle de bir algı ortamı oluşturulmaya çalışılmakta, göreve geldiği günden beri milletimizin ve kadim insanlık değerlerinin yanında yer alan, halkımızın sevgisine mazhar olmuş Çorum Valisi üzerinden asılsız iddialar ileri sürülerek karalama kampanyası yapılmaktadır.

‘BİR KISIM KİFAYETSİZ MUHTERİSLER BULANIK SUDA BALIK AVLAMAYA ÇALIŞIYORLAR’

Devletin makamları ya da milletin emanet ettiği imkanlar birilerinin küçük hesaplarına, ali cengiz oyunlarına alet edilemez, millet olarak da bizler buna müsaade etmeyiz.

Görünen o ki, Sayın Valimiz başta olmak üzere bu milletin gerçek evlatları mesai mefhumu gözetmeksizin canla başla hizmet üretmenin, dertlinin derdine deva olmanın, genciyle yaşlısıyla halkın sorunlarını çözmenin, ilimizin ve ülkemizin aydınlık geleceğini inşa etmenin derdinde ve telaşında iken bir kısım kifayetsiz muhterisler de bulanık suda balık avlamaya çalışıyorlar.

‘AZİZ MİLLETİMİZ SERGİLENEN ÇİRKİN OYUNUN AKTÖRLERİNİ ÇOK İYİ TANIYOR’

İyi bilinmelidir ki aziz milletimiz sergilenen çirkin oyunun aktörlerini çok iyi tanımaktadır ve terazisi şaşmaz vicdanında da herkese hak ettiği notu vermektedir.

Bu vesileyle İnsani Değerler Platformu olarak saygıdeğer Çorum Valimizin yanında olduğumuzu ve haksızlıkların, saygısızlıkların ve kişisel ihtiras peşinde olanların da karşısında durduğumuzu kamuoyuna saygıyla bildiririz.”

