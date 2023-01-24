‘İHL Tatbikat Camii’nin adı Necmi Şamlı olsun’ talebi

MUSTAFA BURAK YALÇIN

Eğitimci-Yazar Ethem Erkoç, İmam Hatip Lisesi Tatbikat Camisine, yapımında büyük emeği olan Necmi Şamlı’nın isminin verilmesini talep ettiklerini söyledi.

‘EĞİTİM CAMİASINA BÜYÜK HİZMETLERİ OLDU’

Gazetemizi ziyaret eden Ethem Erkoç, İmam Hatip Lisesi’nin ilk müdürü olarak görev yapan Necmi Şamlı’nın Çorum’da eğitim hayatına büyük hizmetler yaptığını belirterek, “Okul binalarının yapımından Karadeniz Bölgesi’nde tanıtımına kadar pek çok hizmeti olmuştur” dedi.

‘YAPIMINDA TAŞ TAŞIDI, HARÇ KARDI’

Şamlı’nın İmam Hatip Lisesi Tatbikat Camisi’nin yapımında taş taşıyarak, harç kararak çalıştığını fakat isminin Çorum’da herhangi bir yere verilmediğini aktaran Erkoç, “Kendi kurduğu okula, yeni açılan İmam Hatip Liseleri’nden birisine adı verilebilirdi. Şimdi tek bir yer kaldı. Orası da İmam Hatip Lisesi Tatbikat Cami” diye konuştu.

‘TALEBİMİZE DUYARSIZ KALMAYACAKLARINDAN EMİNİZ’

Erkoç, cami cemaati ve okulun mezunları olarak caminin isminin Necmi Şamlı Cami olarak değiştirilmesini talep ettiklerini ifade ederek, “Valimiz Mustafa Çiftçi’nin, Belediye Başkanımız Halil İbrahim Aşgın’ın ve Müftümüz Muharrem Biçer’in bu arzumuza duyarsız kalmayacaklarından eminiz” şeklinde konuştu.