İki üniversite diplomasına yüksek lisansı da ekledi

EROL TAŞKAN

Önceki Dönem Belediye Başkanı Muzaffer Külcü’nün eşi Hatice Külcü, Çorum’da çok önemli hizmetler veren Kadın Kültür Merkezleri’nin fikir sahibi olarak, Kadın Kültür Merkezleri’nin Kadınların Sosyalleşmesine Etkisi’ni yüksek lisans tezi olarak hazırladı. Hatice Külcü, başarıyla tamamladığı Tezli Yüksek Lisans Eğitimi’nin ardından düzenlenen törenle Bilim Uzmanı olarak cübbesini giydi.

Fikir sahibi olduğu Kadın Kültür Merkezleri’ni tez konusu yaptı

Eşi Muzaffer Külcü ve kızı Meryem Tuba Külcü’nün de katıldığı törende, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Sosyolojisi Bölümü Tezli Yüksek Lisans Eğitimi’ni başarıyla tamamlayan Hatice Külcü, Yüksek Lisans Danışman hocaları Prof. Dr. Yakup Coştu, Doç. Feyza Coştu, Prof. Dr. Şaban Haklı ve Prof. Dr. Muammer Cengil’in de katıldığı törende belgesini alarak cübbesini giydi.

19 Mayıs Üniversitesi Kimya Öğretmenliği Bölümü mezunu olan Hatice Külcü, ayrıca Açık Öğretim Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nü de bitirerek sahip olduğu iki üniversite diplomasına, bu kez de Tezli Yüksek Lisans Diplomasını ekledi.

Çok sayıda Çorumlu kadının istifade ettiği Kadın Kültür Merkezleri, Çorumlu kadınların hayatına sağladığı katkılarıyla çok önemli bir görevi yerine getirirken, fikir sahibi olarak bununla yetinmeyen Hatice Külcü, bu eserlerin kadınların sosyalleşmesine olan etkilerini akademik çalışmasıyla da geleceğe taşıdı. Külcü, tez çalışmalarını bu konunu en özel örneği olan Belediye Kadın Kültür Merkezleri’nde yaptığı akademik incelemelerle tamamladı.

Önceki Dönem Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, eşinin eğitim konusundaki başarısını şu sözlerle paylaştı; “Bugün eşim Hatice Hanım’ın yüksek lisansını tamamlaması dolayısıyla cübbe giyme töreni gerçekleştirildi. İnsana sevdiklerinin başarısı gerçekten çok özel bir duygu yaşatıyor. Herkesin bu özel ve güzel duyguları yaşamasını diliyorum.”