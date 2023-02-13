İkisi de şehit oldu!

FATİH BATTAR

Çorumlu Astsubay Mustafa Özkan ve eşi Özel Harekat Polisi Sümbül Özkan, Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem felaketinde Diyarbakır’daki evinde enkazın altında kalarak hayatını kaybetti.

Depremde ayrıca şehit Astsubay Mustafa Özkan annesi Seyran Özkan ve kardeşi Esra Özkan da göçük altında kalarak yaşamını yitirdi.

Çorumlu şehit Astsubay Mustafa Özkan, annesi ve kız kardeşi ile birlikte Ankara'da son yolculuğuna uğurlanırken, eşi Özel Harekat Polisi Sümbül Özkan ise İstanbul Fatih Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından dualarla toprağa verildi.

5 ay önce evlenmişlerdi

Vefat eden şehit Astsubay Mustafa Özkan ve polis memuru Sümbül Özkan'ın 5 ay önce evlenerek dünya evine girdiği öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2023, 20:40