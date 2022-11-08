İkiz kardeşlerin hafızlık sevinci

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın eşi Feyza Aşgın 11 yaşındaki ikiz kardeşlerin hafızlık icazet törenine katıldı.

Çorum İl Müftülüğü tarafından Çorum Belediyesi Prof. Dr. Hayreddin Karaman Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde gerçekleştirilen programa Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat’ın eşi Hacer Yağbat, öğrenciler ve okul yöneticileri de katıldı.

Hafız ikiz kardeşleri tebrik eden Feyza Aşgın, “Azra Nur ve Ebrar Nur Gökboğan yavrularımızın hafızlık icazet töreni için buradayız. Öğrencilerimize eğitimlerinde desteklerini esirgemeyen Hacer Şentürk ile Zeynep Gürbüz Ünlü hocalarımıza teşekkür ediyorum. Manevi köklerimizin mimarlarından Nizamülmülk’ün gece orduları olarak tarif ettiği hafızlık müessesesi, çok fazla önemsediğimiz konu. Bu öğrencilerimizin icazet alacak olmasından dolayı çok mutluyum” diye konuştu.

Program sonunda Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın eşi Feyza Aşgın hafız olan ikizlerle pasta kesti, minik hafızlara hediye takdim etti. (Haber Merkezi)