İkizleri ölüm ayırdı!

Çorum’un Oğuzlar ilçesinde 3 yaşındaki minik Emir hayata gözlerini yumdu.

Oğuzlar CHP önceki dönem İlçe Başkanı Osman Güllü'nün torunu, Faruk ve Sare Akpınar'ın ikiz çocuklarından birisi olan 3 yaşındaki Emir Akpınar astım hastalığına yenik düştü, ikiz kardeşi ise Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde yaşam savaşı veriyor.

Minik Emir'in cenazesi bugün öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Oğuzlar Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

HAKİMİYET, merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diler.