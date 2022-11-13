İlhan Gül vefat etti

EROL TAŞKAN
Toprak Sanayicileri Kooperatifi eski Müdürü İlhan Gül (64) vefat etti.
Hamamlıçayköy’den gelme merhum Kireçci merhum Elvan Gül’ün oğlu, merhum Resul Gül’ün ağabeyi, Gizem-Elif Gül’ün babaları, Akbank Güvenlik Görevlisi Yaşar Erkoç’un dayısı, Şükrü Evciöz ve Mehmet Balım'ın bacanakları, eski İlhan Bilardo Salonu’nun sahibi İlhan Gül, tedavi gördüğü İstanbul Ok Meydanı Hastanesi’nde bugün saat 13,30’da hayatını kaybetti.
Merhumun cenazesi yarın Ulu Camii’nde öğle namazından sonra kılınacak cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık’ta defnedilecek.
Hakimiyet, merhuma Allah’tan rahmet ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı diler.Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2022, 18:50