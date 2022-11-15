İncirin raf ömrünü uzatacaklar

Hitit Üniversitesi, ihtisaslaşma alanı olan “Makine ve İmalat Teknolojileri” kapsamında yeni bir projeye daha imza atıyor.

Çalışma ile soğan kabuğundan üretilecek kaplama malzemesi ile yaş ve kuru incirin raf ömrü uzatılacak.

Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim elemanlarından Prof. Dr. Bülent Kabak’ın yürütücü ve Dr. Gamze Nur Müjdeci’nin araştırmacı olduğu “İncir Muhafazasında Yenilikçi Bir Yaklaşım: Yenilebilir Kuersetin İçeren Pullulan ile Kaplama” başlıklı proje TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı.

Proje kapsamında stratejik öneme sahip yerli kuersetin ve pullulan imalatının yapılması planlanıyor.

Özellikle geçtiğimiz pandemi döneminde Covid-19 tedavisinde de önemi vurgulanan kuersetinin projedeki üretimi, ülkemizin önemli atıklarından biri olan mor soğan kabuğu kullanılarak gerçekleştirilecek.

Biyoteknoloji Laboratuvarı’nın ilk çıktısı

Hitit Üniversitesi'nin “Makine ve İmalat Teknolojileri” ihtisas alanı çerçevesinde kurulan “biyoteknoloji laboratuvarı”nın ilk çıktısı olan projede, pullulan ve kuersetin içeren bir kaplama malzemesinin üretimi gerçekleştirilecek.

Üretilecek olan kaplama malzemesinin, yaş ve kuru incirin raf ömrünü uzatması ve kuru incirde gıda güvenliği açısından önemli bir tehdit olan mikotoksin oluşumunu engellemesi hedefleniyor.

Üniversite-sektör işbirliği ile hayata geçirilecek

Dünya incir ihracatında birinci sırada yer alan ülkemizin, hem dünyadaki prestijinin korunmasına hem de ekonomik kayıpların azalmasına yenilikçi bir çözüm sunan projede, incir ihracatçısı PiaFrucht firmasından Dr. Emrah Görmez, araştırmacı olarak yer alıyor.

Çorum’un önemli meyve-sebze depolama kuruluşu olan ve organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren Saraylım Tarım’ın da desteğiyle yürütülecek proje kapsamında, firmanın soğan kabuğu atıkları değerlendirilerek katma değeri yükseltilecek. Proje kapsamında iki doktora bursiyeri de desteklenecek.

Proje yürütücüsü Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Bülent Kabak, tamamen yerli üretimle doğal kaplama malzemelerinin imalatını yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Atık soğan kabukları ile gerçekleştirilecek projenin başta gıda, sağlık ve ekonomi olmak üzere pek çok alana katma değer sağlayacağını ifade ederek üniversitemizin ihtisaslaşma alanı kapsamında yeni projeler üzerinde de çalıştıklarını belirtti.