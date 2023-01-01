İnegöl'de icradan satılık tarla

İnegöl İcra Müdürlüğü tarafından 6.800 m² tarla icradan satışa çıkarıldı.
ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, muhammen bedeli 500 bin lira olan tarlanın satış ihalesi 30 Ocak tarihinde saat 13.31'de yapılacak.
Detaylı bilgi için tıklayınız.
İnegöl İcra Müdürlüğü tarafından 6.800 m² tarla icradan satışa çıkarıldı.
İnegöl İcra Müdürlüğü tarafından 6.800 m² tarla icradan satışa çıkarıldı.
ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, muhammen bedeli 500 bin lira olan tarlanın satış ihalesi 30 Ocak tarihinde saat 13.31'de yapılacak.
Detaylı bilgi için tıklayınız.