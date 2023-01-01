İnegöl'de icradan satılık tarla

İnegöl İcra Müdürlüğü tarafından 6.800 m² tarla icradan satışa çıkarıldı.

İnegöl'de icradan satılık tarla

İnegöl İcra Müdürlüğü tarafından 6.800 m² tarla icradan satışa çıkarıldı.

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, muhammen bedeli 500 bin lira olan tarlanın satış ihalesi 30 Ocak tarihinde saat 13.31'de yapılacak.

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