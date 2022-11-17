İnsani yardımlar Pakistan’a gönderildi

Vali Mustafa Çiftçi, dost ve kardeş ülke Pakistan için düzenlenen insani yardım kampanyasında toplanan yardımların bu ülkeye gönderildiğini belirtti.

Haziran ayında Muson yağmurları sebebiyle meydana gelen sel felaketleri sonrası zor günler geçiren dost ve kardeş ülke Pakistan’ın, tarihinin en büyük doğal felaketini yaşadığını hatırlatan Vali Çiftçi, “Ülkenin yaklaşık üçte birinin sularla kaplandığı felakette binin üzerinde insan hayatını kaybetmiş, yüz binlerce insan sel ve taşkınlardan etkilenmiştir. Bu zor günlerde Pakistan’a destek olabilmek için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı koordinasyonunda bir yardım kampanyası başlatılmıştır. Kardeş ülke Pakistan’a yapılan yardımlar kapsamında Çorum Valiliğimiz, ilçe kaymakamlıklarımız, il belediye başkanlığımız, ilçe belediye başkanlıklarımız, ilimiz kamu kurum ve kuruluşlarımız, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve vatandaşlarımız tarafından Pakistan halkına gönderilmek üzere toplanan yardımlar sonucunda 2 bin 928 adet gıda kolisi, 31 ton un ve 402 adet hijyen malzemesi kolisi AFAD Başkanlığı tarafından Pakistan’a gönderilmiştir. Dost ve kardeş ülke Pakistan’a Türkiye’den gönderilen yardımlara Çorum’dan katkı sağlayan kadirşinas Çorumlular’a canı gönülden teşekkür ediyorum”dedi. (Haber Merkezi)