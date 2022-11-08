İntegral Turizm’in umrecileri dualarla uğurlandı

İntegral Turizm’in umrecileri yapılan programla kutsal topraklara uğurlandı.

İntegral Turizm’in umrecileri Akşemseddin Cami bahçesinde gerçekleştirilen törende Kur’an-ı Kerim tilaveti ilahiler ve yapılan dua ile kutsal topraklara uğurlandılar.

Programa, din görevlileri, kafile başkanı ve şirket yöneticisi ile çok sayıda umreci ve yakını katıldı.

Umre programının daha önceden belirlendiği şekilde gerçekleşeceğini belirten İntegral Turizm yetkilisi İbrahim Çeliker, “Hudeybiye umresi ile Cidde gezisi Havva anamızın kabri ziyaretleri, Mescid’i Nebevi, Kuba mescidi Kıbleteyn mescidi, Yedi Mescidler, Hendek Savaşı Mahalli, Uhud Dağı, Hz. Hamza’nın Kabri, Cennetül Baki Mezarlığı Haremi şerif, Müzdelife, Mina, Hira Dağı ve mağarası, Cebel-i Sevr, Sevr Mağarası, Cin mescidi, Cennetül Mualla, Peygamberimizin doğduğu evi ziyaret edecekler” dedi.

Programda bir konuşma yapan İbrahim Çeliker, umre organizasyonu hakkında bilgiler vererek, “Kafile Merzifon’dan direk Cidde’ye gidecek. Geri dönüşümüzde 27 Kasım 2022 Pazar günü Medine’den yine Merzifon’a olacak. Sunduğumuz hizmetlerle, kutsal yolculuk boyunca tüm umrecilerimizin yanındayız” şeklinde kaydetti.

Umre adaylarına bazı tavsiyelerde de bulunan Çeliker, konuşmasında şu ifadelerini kullandı:



“Umre yolculuğu kutsal bir seyahat, zor bir yolculuk olmasına karşın sonunda kazanılacak mükafat ise çok büyüktür. Allah Rasulü’nün yaşadığı mekanları görmek, yürüdüğü yerlerde yürümek ashabının kabirlerini, ziyaret etmek, onlarla ilgili hatıraları yâdetmek vahyin indiği ve tebliğ edildiği kutsal yerlerin havasını solumak her Müslümanın en tatlı özlemidir. Umrecilerimizin hem zihnen hem de manen Hz Peygamberin yaşadığı Asr-ı Saadet’e gitmelerine ve o mekanlarda bulunmanın anlamı üzerinde düşünmelerine, yerine getirecekleri ibadetlerden elde edecekleri manevi hazzı artırabilmek, ziyaret edecekleri mekanların hafızalarında daha kalıcı bir iz bırakması ve fiziki ortamla tarih bilincinin buluşması başlıca hedeflerimizdendir. Kutsal topraklardaki ziyaret mekanlarının tarihin derinliklerinden getirdikleri çağrıyı anlamaya yönelik bilgilenme ve düşünme faaliyetine katkıda bulunarak söz konusu yerleri sıradan bir gezi mantığının ötesinde gerçek anlamda ziyaret etmeye vesile olmasını diliyoruz. Kur’an-ı Kerimde Rabbimiz “haccı ve umreyi Allah için tam olarak yapın” buyurarak haccı ve umreyi tam ve eksiksiz yapmamızı emrediyor. Allah`ın emaneti olan sizlere, hizmet şuurunu tekrardan bizlere yaşattığınız için sonsuz teşekkürlerimizi sunar, tüm İslam Alemi için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak`tan niyaz ederiz.” (Haber Merkezi)