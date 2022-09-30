İsabella Fevzi Çorum'a geliyor

Covid-19 pandemisinin yoğun yaşandığı dönemde müzisyen babasının orgu ile video çekerek sosyal medyada paylaşan ve fenomen olan 12 yaşındaki Fevzi Kaan Türker, Çorum'a geliyor.

Ünlü isimlerin müziklerini orgu ile çalması ile bir anda ünlü olan minik Fevzi Çorum'da konser verecek. Minik Fevzi'nin konserinin 9 Ekim Pazar günü Devlet Tiyatro Salonu'nda olacağı ve konserin ücretli olacağı belirtildi.

MİNİK FEVZİ HAKKINDA

Koronavirüs pandemisinin yoğun yaşandığı dönemlerde müzisyen olan babasının düğünlerde çalışamaması, Samsun'un Çarşamba ilçesinde yaşayan minik Fevzi'nin hayatını deştirdi.

Evde babasının orgu ile video çekip sosyal medyada paylaşan Fevzi, insanların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Zamanla ünlü isimlerin müziklerini orgu ile çalması Fevzi'nin popülerliğini arttırdı. '#Isabella', 'Nerdesin', '10 numara', gibi şarkıları orgu ile çalan Fevzi'nin sosyal medyada kimi videoları 15 milyonun üzerinde izlenirken binlerce yorum aldı.

Artık konserlere davet edilen Fevzi, ileride müzik öğretmeni veya şarkıcı olmak istediğini söyledi.

Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2022, 18:40