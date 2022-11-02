İşçilerin yemek ücreti 55 TL’ye yükseldi

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Belediye'de çalışan işçilerin yemek ücretini 55 TL’ye yükselttiklerini söyledi.

Başkan Aşgın, Çorum’a birlikte hizmet ettikleri belediye çalışanlarına yönelik yaptıkları iyileştirmelere bir yenisini daha eklediklerini belirterek yemek ücretlerinde de güncelleme yaptıklarını ve yemek ücretlerini net 55 TL’ye yükselttikleri müjdesini verdi. Son dönemdeki ekonomik gelişmeler neticesinde ek protokollerle iyileştirebileceğimiz ölçüde tüm işçilerimizin mali imkanlarını iyileştirmenin gayreti içinde olduklarını hatırlatan Belediye Başkan Aşgın, “İşçilerimizi de memnun edici iyileştirmeler yaptık. Eylül ayı içinde yaptığımız ek protokol ile personel şirketimizdeki işçilerimize 4.500 TL, daimi işçilerimize de 1.500 TL ilave ödeme yaptık. İşçi maaşlarında iyileştirmeler adına belediye olarak büyük fedakarlıklar yaptık. Şu anda da bütün personel şirketimizdeki işçilerimiz ve daimi işçilerimiz olmak üzere yemek ücretlerini 55 TL’ye yükseltiyoruz. Bu da özellikle personel şirketimizdeki işçilerimizin maaşlarına 1000 TL katkı vermiş olacağız. Sözleşmemiz tüm işçi kardeşlerimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Hizmet İş İl Temsilcisi ve Hak İş Çorum Şube Başkanı Mustafa Köroğlu da “Ekonomik sıkıntı yaşayan işçilerimizi bu sıkıntıdan kurtarmak için yemek parası başlığı altında bütün işçilerimizin yemek parası tabanını net 55 TL’ye çıkartıldı. Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın başkanımız sağ olsun bizleri hiçbir zaman boş göndermedi. İşçilerimiz adına başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2022, 22:17