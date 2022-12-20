İskilip heyeti OSB için Oktay ve Varank ile görüşecek

İskilip’e Organize Sanayi Bölgesi kurulması için girişim başlatıldı. OSB’nin kurulması için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile görüşülecek.

Süreç İskilip Gündem Gazetesi'nden Tuncay Mumcu'nun haberi ve Bolu ÇORDER Onursal Başkanı Fikret Kısar'ın sürece dahil olmasıyla birlikte çalışma başlatıldı.

İskilip OSB'ye İskilip Kaymakamı, İskilip Belediye Başkanı, siyasiler ve sivil toplum kuruluşları da tam destek veriyor.

İLK AYAK TSO, ORADAN ANKARA

Çalışmaları yürütmek için bir heyet kuruldu.

İlk toplantı Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ile yapılacak. Ardından çalışmalar ivedilikle Ankara'ya taşınacak.

İskilip heyetinin başkentte Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüşme yapması bekleniyor.

1000 DÖNÜMLÜK ARAZİ

İskilip OSB için öngörülen yaklaşık bin dönümlük hazine arazisi üzerinde çalışma sürüyor. (Haber Merkezi)