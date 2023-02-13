İskilip’e gelen depremzedeler o anları anlattı

Malatya’dan gelen bir grup depremzede Çorum’un İskilip ilçesindeki belediyeye Yazmalı Konak’a yerleştirildi.

Malatya’nın Doğanşehir ilçesine bağlı Kurucuova köyünden gelen depremzedeler, yaşadıklarını anlattılar. Depreme uykuda yakalandıklarını dile getiren Yakup Bozkurt, “Gece saat 4 sularında uyuyorduk. Sarsıntı ile uyandık. Çocukları alıp dışarı çıkmaya çalıştık. Bir şekilde evden çıkmayı başardık. Dışarıda bir metre kar vardı. Ayakkabımız, elbisemiz yoktu. Donmaya başlayınca tekrar mecbur içeri girmek zorunda kaldık. Acil ihtiyaçlarımızı karşılarken ateş yaktık. Tipi halindeki kar yağışı nedeniyle yollarımız kapalıydı. Dış dünya ile tüm bağlantımız kesildi. Daha sonra kaymakam bey bize ulaştı. Bizi burada ağırlayabileceklerini söyledi. Biz de bunun üzerine Çorum’a geldik. Burada sıcak bir karşılama oldu. İğneden ipliğe her türlü ihtiyacımız karşılandı. Bize özel ev tahsis edildi. Kaymakamımızdan, belediye başkanımızdan Allah razı olsun. Evimizde yaşayamayacağımız rahatlığı bize yaşattılar. Köyde binaların bazıları yıkıldı. Yıkılmayanlarında oturacak durumu kalmadı. Hava çok soğuk. Çadırlarda sabaha kadar soba yakmamıza rağmen ısınamıyorduk” dedi.

Yatağının sallanmasıyla uyandığını anlatan Muhammed Ali Bozkurt ise, “Abimler evden kaçıyordu. Korktuğum için kaçamadım. Deprem durana kadar oturdum. Sarsıntı sona erince ben de dışarı kaçtım. Dedemin aracına bindik akşama kadar içerisinde oturduk. Daha sonra kendi imkanlarımızla çadır kurduk. Sabah yardımlar gelmeye başladı” ifadelerini kullandı. (İHA)