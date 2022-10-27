İŞKUR'da çalışacak 95 kişi belli oldu

FATİH BATTAR

Çorum Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nde görevlendirilmek üzere 4.5 ay süreyle istihdam edilecek 95 kişi dün belli oldu.

İşkur İl Müdürlüğü’nde noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimi ile 1 Kasım 2022-15 Mart 2023 tarihleri arasında Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nde çalışacak 95 kişi belirlendi. Çorum merkez 87, Alaca, Osmancık, Sungurlu ve İskilip 2’şer kişi olmak üzere toplam 95 kişilik TYP programına 1050 kişi başvurdu. Kurada ismi çıkanların hane geliri asgari ücretin 1.5 katı çıkması halinde programa başlatılmayacağı ifade edildi.

İŞTE KURADA İSMİ ÇIKAN KİŞİLER

Çorum: Ferhat Şener, Leyla Yıldırım, Zeynep Gökgöz, Fatma Tuba Erceylan, Gülnur Yavuz, Dilan Kıymet Köse, Fatma Kambur, Yunus Emre Özçiftçi, Mine Gökkaya, Münevver Yerli, Şüheda Uysal, Feride Bektaş, Zülbiye Özçelik, Emine Zobu, Orhan Tatveren, Hasan Gürçok, Merve Nur Sarıcan, Fatma Karatak, Gökhan Özdemir, Şerife Yılmaz, Sibel Berker, Emine Öz, Nazlı Sarıgül, İlkay Yıldız, Sebahattin Yalçın, Halime Alımcı, Sümeyye Çıkrık, Göksun Özdemir, Sadık Demirel, Özlem Kabak, Bekir Demir, Veysal Balkız, Dudu Yaşar, Arif İnce, İrem Tuğçe İpek, İzzet Bostancı, Hatice Dincelir, Rabia Tütüncü, Aliye Uzunçınar, Sedat Dilmen, Zehra Eker, Fatih Çapın, Burak Yalçın, Fatma Aşkın, Asiye Akuş, Necla Kahraman, Esra Karaçam, Şengül Dıvrak, Şerife Demir, Ümmügülsüm Aktepe, Saniye Teryakioğlu, Ebru Özken, Adnan Kamil İsbir, Nejma Canbek, Elvan Çıtak, Gülten Karaağaç, Feruze Kırcı, Cansu Ahirzaman, Kezban Özalp, Semra Arslan, Selam Boran, Pervin Çatar, Yaşare Zeybek, Zeynep Çetin Büyükdümenci, Nurten Aykaç, Gülhan Hansu, Hayriye Yalçınkaya, Özlem İliman, Birten Eyvaz, Dilara Aköz, Murat Sayın, Münevver Kılıç, Tuğçe Aydın, Feyza Sümüş, Gizem Nur Yüce, Rükiye Sema Nur Bal, Selvihan Terlemez, Aynur Şimşek, Osman Alper Yıldırım, Emre Hadımoğlu, Meryem Taşpınar, Necip Kanar, Fatma Barandak, Süleyman Tuğrul Ardaş, Neslihan İçağası, Büşra Şener, Çağrı Çabuk.”

Alaca: Onur Öztürk, Murat Çağlar

İskilip: Meliha Körpeş, Yaşar Eren Kiraz

Osmancık: Celal Şakar, Kübra Kunduz

Sungurlu: Kısmet Tunga, Fadime Dolunay

Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2022, 12:28