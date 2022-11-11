İŞKUR’dan, engelli ve eski hükümlülere hibe desteği

İŞKUR’un, engelli ve eski hükümlü istihdamına yönelik hibe desteği 2023/1. Dönem Proje Başvuruları e-Devlet üzerinden başladı.

Çorum Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Levent Tuzcu konu hakkında yaptığı açıklamada, engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezalarını kullanmaya yetkili komisyonun kararı çerçevesinde engellilerin kendi işini kurmaları yönünde 2023/1. Dönem proje başvurularının e-Devlet üzerinden başladığını belirtti.

Kurum olarak istihdamın korunmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak amacıyla çalışmaların devam ettiğini dile getiren İŞKUR İl Müdürü Levent Tuzcu, bu kapsamda bugüne kadar istihdamında güçlük çekilen engelli ve eski hükümlü toplam 48 kişiye kendi işini kurmaları yönünde destek verildiğini ifade etti.

Başlatılan projelerin İŞKUR’un gözetimi ve denetiminde başarılı bir şekilde devam ettiğini dile getiren Tuzcu, destek verilen kişilere ek olarak 2023 yılında da engelli ve eski hükümlü vatandaşlara hayallerindeki projelerini gerçekleştirmeleri yönünde fırsat vereceklerini, aklında bir projesi olup da bu güne kadar maddi yetersizlik nedeniyle gerçekleştirme fırsatı bulamayan engelli ve eski hükümlü vatandaşların hayallerini gerçekleştirmek üzere İŞKUR engelli ve eski hükümlü hibe desteklerine başvurmalarını beklediklerini belirtti.

Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından 2023 yılında da desteklerin devam edeceğini ve kendi işini kurmak isteyen engelllerin başvurularının kurum internet sitesinde (www.iskur.gov.tr) “duyurular” bölümünde yayınlanan 2023/1 “Başvuru Rehberi” doğrultusunda e-Devlet üzerinden alınacağını dile getiren Tuzcu, eski hükümlülere yönelik hibe desteğinde ise eski hükümlünün projesini Adalet Bakanlığının ilgili birimleri (denetimli serbestlik müdürlükleri, koruma kurulları gibi) aracılığı ile Proje Başvuru Rehberinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde hazırlamaları ve yine ilgili birimler aracılığı ile İl Müdürlüğüne iletmesinin gerektiğini kaydetti.

Tuzcu, eski hükümlünün doğrudan kendisinin yapacağı başvuruların dikkate alınmayacağını ve proje sahibine iade edileceğini de belirtti.

İŞKUR İl Müdürü Levent Tuzcu 2023/1 proje döneminden geçerli olmak üzere engellilere yönelik kendi işini kurma projelerinde komisyon tarafından verilen destekleri ise şöyle sıraladı:

“Tarım ve hayvancılık sektörüne ait projelerde: Kuruluş işlemleri desteği; işyeri kuruluşu için yapılan işlemler, onaylar, izinler ruhsatlar ve sigorta gibi masraflar için belge karşılığı olmak üzere en fazla 5.000TL. İşletme gideri desteği; sözleşme imza tarihinden sonra 12 ay süre ile belge karşılığı olarak işletme giderinin (su, elektrik, iletişim, ısınma, tanıtım) %60’ını geçmeyecek şekilde yıllık toplamda en fazla 9.000TL. Kuruluş desteği; sözleşme imza tarihinden itibaren 12 ay boyunca belge karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım, ofis malzemesi gibi maliyetler için vergiler dâhil en fazla 56.000TL olmak üzere KDV ve tüm gider kalemleri dâhil en fazla 70.000,00TL. Diğer sektörlere ait projelerde: Kuruluş işlemleri desteği; işyeri kuruluşu için yapılan işlemler, onaylar, izinler ruhsatlar ve sigorta gibi masraflar için belge karşılığı olmak üzere en fazla 5.000TL. İşletme gideri desteği; sözleşme imza tarihinden sonra 12 ay süre ile belge karşılığı olarak işletme giderinin (su, elektrik, iletişim, ısınma, tanıtım ve kira) %60’ını geçmeyecek şekilde yıllık toplamda en fazla 15.000TL, (ilgili mevzuat hükümlerinin yerine getirilmesi şartıyla 15.000,00TL’lik işletme gideri desteği içerisinden en fazla 6.000TL’ye kadar kira desteği verilebilir) Kuruluş desteği; sözleşme imza tarihinden itibaren 12 ay boyunca belge karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım, ofis malzemesi gibi maliyetler için vergiler dâhil en fazla 70.000TL olmak üzere KDV ve tüm gider kalemleri dâhil en fazla 90.000,00TL. Eski hükümlülere yönelik kendi işini kurma projelerinde hibe desteği (Kuruluş Desteği) miktarının 2023/1 döneminden itibaren geçerli olmak üzere tarım ve hayvancılık sektörüne ait projelerde vergiler dâhil en fazla 55.000TL. Diğer sektörlere ait projelerde ise vergiler dâhil en fazla 70.000TL.”

İŞKUR İl Müdürü Levent Tuzcu, destekler için başvuru şartları ile gerekli olan belgeler hakkında ise şu bilgiler verdi:

BAŞVURU ŞARTLARI

“İŞKUR’a engelli veya eski hükümlü kaydı olmak, Bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle işgücünün en az % 40’ından yoksun olduğuna ilişkin “Sağlık Kurulu Raporuna” sahip olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, Hangi sebeple olursa olsun emekli olmamak, İŞKUR’a herhangi bir borcu bulunmamak, Kendi üzerine aktif olarak kayıtlı işyeri/işletme olmamak, (Proje başvuru rehberi yayım tarihi itibari ile proje konusu meslekte son bir yıl içerisinde terk mükellefi olmamak), İşyerinin kurulacağı il sınırları içinde ikamet etmek, Girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak, (31.12.2020 öncesi yüz yüze eğitim ile alınan belgeler geçerli değildir.) Kurulacak iş ile ilgili başka mevzuatlarda aranılan diploma, sertifika, izin vb. belgelere sahip olmak ve aranılan diğer şartlara haiz olmak, Kendisine vasi tayini yapılmamış olmak, Herhangi bir icra dosyası bulunmamak, (Komisyon tarafından kabul edilen projelerin sözleşme imzası öncesinde https://www.turkiye.gov.tr/adalet-icra-dosyasi-sorgulama adresinden kişinin icra dosyasının olup olmadığı sorgulaması yapılacaktır.) Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği projelerinde “Sürü Yönetim Elemanı/Hayvan Yetiştiriciliği” belgesine, Arıcılık projelerinde ise “Arıcılık” belgesine (sertifikasına) son başvuru tarihi itibariyle sahip olmak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

Girişimcilik eğitim programı sertifikası (31.12.2020 öncesi yüz yüze eğitim ile alınan belgeler geçerli değildir.) Adli sicil kaydı sorgulama belgesi, Vergi Dairesinden proje başvuru tarihinden önceki bir ay içinde alınmış, proje sahibinin güncel vergi mükellefiyet durumunu gösterir belge, Kurulacak işin konusu ile ilgili mevzuatında zorunlu belge istenmesi durumunda, bu mesleki bilgiyi gösteren diploma, sertifika gibi belgeler, Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık sektörlerinde sunulacak projelerde, Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlüklerinden alınacak “İşletme Belgesi” (İşletmesi olmayanların işletmesi olmadığına ilişkin yazıyı, pasif işletmesi olanların proje başvuru tarihinden geriye doğru son 1 yıl içerisinde işletmede hayvan hareketliliği olup olmadığına ilişkin yazıyı eklemesi gereklidir.) Faaliyet alanı Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği olan projelerde “Sürü Yönetim Elemanı/Hayvan Yetiştiriciliği” belgesi, Arıcılık projelerinde ise “Arıcılık” belgesi (sertifikası), Emekli olmadığını gösterir belge.”

İŞKUR İl Müdürü Levent Tuzcu iş kurma hayali olup da gerçekleştirme fırsatı bulamayan engellilerin ve eski hükümlülerin kurumun web sayfasında “duyurular” bölümünde yayınlanan “Başvuru rehberi ve Kılavuzu” doğrultusunda 09 Aralık 2022 tarihine kadar başvurularını gerçekleştirmelerinin gerektiğini ifade ederek, ayrıca bilgi almak isteyen engelli ve eski hükümlülerinde görüşmek üzere Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne beklediklerini belirtti. (Haber Merkezi)