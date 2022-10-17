‘İslam’ın etrafında korku iklimi inşa etmeye çalışıyorlar’

FATİH AKBAŞ

İlmi ve Fikri Araştırmalar Merkezi (İFAM) Kurucu Başkanı Yazar Dr. İhsan Şenocak, Çağrı Vakfı ve İFAM Çorum Şubesi tarafından gerçekleştirilen konferansa konuşmacı olarak katıldı.

Devlet Tiyatro Salonu’nda yapılan konferansa ilgi yüksek oldu.

Dr. İhsan Şenocak, konuşmasında İslam’ın eğitime ilime ve bilime verdiği önemden bahsetti.

Hafız Mehmet Kök’ün Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından konferansın açılış konuşmasını yapan Çağrı Vakfı Başkanı Hamit Gökgöz, programı izleyemeye gelen herkese teşekkür etti.

Dünyada bir algı oluşturulmaya çalışıldığını ve birilerinin İslam’ın etrafında bir korku iklimi inşa etmenin peşinde olduklarını kaydeden İhsan Şenocak, “Bunlar sürekli kendi yalanlarını masallarını telkin peşindeler”dedi.

‘İNSANLIĞI HZ. MUHAMMED’İN REÇETESİNE YENİDEN ÇAĞIRMALIYIZ’

15 asır önce Allah azze ve cellenin fikirde sanatta içtimai hayatta iktisadi alanda insanlığın bütün yaralarına merhem olacak, bütün beşeriyete rahmet olacak Hz. Muhammed’i (sav) gönderdiğini belirten Şenocak, “Kız çocuklarının diri diri gömüldüğü ve Batı’da kadınların köle pazarlarında satıldığı bir dönemde Hz. Peygamber Efendimiz çıkıyor, kölelerin, ezilenlerin, mazlumların, muzdariplerin, hak ihlaline uğrayanların bütün sınıfların hukukunu Mekke sokaklarında, panayırlarda savunuyor. Zalim karşısında hakikatin müdafaasını yapıyor. Sonra o soydan Ömer Bin Abulazizler, Alpaslanlar, Selahaddinler, Fatihler geldi. İslam’ın reçetesini evlere, mekteplere, hayatın tüm noktalarına uygulayınca huzurumuzda saadetimiz de vardı. Ne zaman Peygaberimizin reçetesini bıraktık, ‘muasır medeniyet’ dediler, ‘İslam mani’ dediler, ‘terakkiye yükselmeye engel’ dediler. Ondan sonra böyle olduk. İnsanlığı Hz. Muhammed’in reçetesine yeniden çağırma mecburiyetimiz var” dedi.

OSMANLI, İLİM, FİKİR, SİYASET SAHNESİNDEN ÇEKİLİRKEN BİLE BU ALANLARDA BÜYÜK BİR MİRAS BIRAKIYOR

“İslam gelecek denildiği zaman, bütün mekteplerin üniversitelerin kapılarına kilit vurulacak” algısı oluşturulduğunun altını çizen Şenocak, “Osmanlı döneminde sadece Of’ta 352 tane okul var. Bugün toplasanız Trabzon’da toplam 352 tane okul yoktur. Ama aşağılanan her türlü hakarete maruz bırakılan Osmanlı ilim, fikir, siyaset sahnesinden çekilirken geride böyle bir irfani hayat, ilmi dünya bırakıyor. İslam hakim olursa okullar kapatılır mı kızların okumasına İslamiyet engel olur mu? Bunu ancak İslam’a düşman, hakikate hasım olanlar söyleyebilir. İslamiyet’i Ebu Cehil’in soyundan gelenlerin kaynaklarından okuyanlar söyleyebilir” şeklinde belirtti.

KUR’AN-I KERİM BİZİ İNSANI VE DÜNYAYI TANIMAYA DAVET EDİYOR

Cahiliye dönemi denilen bir zamanda Hz. Peygamber’e Cibril-i Emin tarafından getirilen Kur’an-ı Kerim’in ilk ayetinin ‘oku’ olduğunu hatırlatan Şenocak, “Kur’an’ın sahibi Allah azze ve celle, burada Peygamber aleyhisselama buyuruyor ki; Dünya adına, ahiret adına, neler varsa hem onları okuyacak hem insanları onları okumaya davet edeceksin. Kur’an-ı Kerim bizi, psikoloji ilmini ihyaya davet ediyor, insanın yaradılışını anlamaya idrak etmeye yani tıp ilmine davet ediyor, yeryüzünde dolaşmaya farklı uygarlıkları tanımaya, nasıl var oldular, neden yok oldular onu idrak etmeye çağırıyor. Tarih ilmini ihyaya davet ediyor. Şer’i ilim deyince sadece fıkhı, tefsiri, hadisi anlamıyoruz. Esasında beşeriyetin hayatı ihyaya seni Allah’ın rızasına götürecek neler varsa bütün ilimleri, Kur’an Kerim onları okumaya davet ediyor. Bu ayetleri okuyan medreselerden Biruni gibi dünya çapında alimler çıkartmışız. Eserleri günümüzde dahi aşılamayan Razimiz var”dedi.

‘YENİDEN DÜNYA ÇAPINDA BARBAROS’LAR, BİRUNİ’LER, FATİH’LER YETİŞTİRECEĞİZ’

Ortaçağ Avrupası’nda düşünmenin dahi yasak olduğu dönemde Endülüs’ün Avrupa’yı Batı’yı, Rönesans’a, geleceğe, yeni bir oluşa hazırladığını ifade eden Şenocak, “Ortaçağ’da bizim dünya çapında Biruni’lerimiz var. Cezeri gibi Anadolu’da yetişen öyle bir mühendisimiz var ki 6 asır sonra Fransızlar onun projelerini taklit ettiler, O’nun eserleri üzerine çalıştılar. Patentlerini kendilerine aktardılar. Biz Cezeri’leri, denizlerin en büyük kumandanı, amirali Barbaros’ları, Fatih’leri, Ebussud’ları, Kemal Paşazade’leri, Baki’leri, o kahramanları Kur’an-ı Kerim okunan medreselerde yetiştirdik. Eğer biz yeniden Hz. Kur’an-a döner mektebe Kur’an-ı koyar, üniversiteye Hz. Muhammed’i koyarsak, göreceksiniz 100 yıl yeni bir dünyaya evrilecek, yeniden dünya çapında Barbaros’lar, Biruni’ler, Fatih’ler yetiştireceğiz Allah’ın izniyle” şeklinde belirtti.

‘KENDİ İDEOLOGYALARINDA HAMAL OLACAK İNSANLAR YETİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORLAR’

Gençlere yönelik yapılan ‘Z’ kuşağı tanımlamasına da tepki gösteren Şenocak, “Esasında böyle olacaksın diyorlar. Olanı tarif etmiyorlar. Kendilerince kendi ideologyalarında hamal olacak bir insan sureti inşa etmeye çalışıyorlar. Ama bu hayaldir. İslam’ın bu topraklarda yeniden doğuşuna engel olamayacaklar” dedi.