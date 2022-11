İsmail Şanal güven tazeledi

FATİH BATTAR

Diyanet Sen Çorum Şubesi 6.Olağan Genel Kurulu bugün gerçekleştirildi. Tek liste halinde yapılan genel kurulda İsmail Şanal güven tazeleyerek yeniden Diyanet Sen Çorum Şube Başkanı seçildi.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen genel kurula Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Memur Sen Çorum Şube Başkanı Fatih Okumuş, bazı sendika başkanları ile Diyanet Sen üyeleri katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilaveti, saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan genel kurulun Divan Başkanlığı’nı Halit Yıldırım yaparken, divan üyeliklerine ise Hamza Berker ve Mehmet Topal seçildi.

Genel kurulda bir konuşma yapan Diyanet Sen Çorum Şube Başkanı İsmail Şanal; “Diyanet-Sen’in yetkili olduğu dönem din görevlilerinin altın çağı olmuştur.” dedi

2004 yılında yetkiyi almadan önce teşkilat yasası olmayan derme çatma yönetmeliklerle yönetildiklerini, 34 bin kadro açığı olmasına rağmen sadece 1 kadro tahsis edilen, kamu görevlileri arasında en düşük ücrete layık görülen kesim olduklarını ifade eden Şanal; “Yetkiyle birlikte öyle güzel gelişmelere, öyle güzel kazanımlara imza attık ki gerçekten öncesiyle karşılaştırdığımızda “Diyanet-Sen’in yetkili olduğu dönem din görevlilerinin altın çağı olmuştur” sözünün anlamı çok daha güzel ortaya çıkıyor.” şeklinde konuştu

‘Biz Diyanet-Sen olarak; "İnsanın dünyadaki imtihanı ahde vefa'da gayrettir" anlayışıyla yola çıkan, "Hak yolunda feda" olmanın hakkını verme gayretiyle ter akıtan, akıttığı terle, cefaya talip oluşuyla berekete mazhar olan ve 90 bini geçen üyesinin güvenini güce, gücünü kazanıma dönüştüren teşkilat olarak; 24 yıldır kuruluş ilkelerimizden taviz vermeden yolumuza devam ediyoruz.’ Diyen Şanal, konuşmasını şu şekilde sürdürdü;

"Öncü Medeniyet, Güçlü Sendika, Büyük Türkiye" Hedef Yüz Bin Üye” diyor ve Yüzbine gün sayıyoruz. 100 Bin; yeni başlangıçlara, yeni kazanımlara, yeni ufuklara, yeni umutlara, Kararlı Adımlarla Güvenli Yarınlara, Yeniden Büyük Türkiye'ye ve Adil Bir Dünya'ya hizmet etsin, vesile olsun istiyoruz. Türkiye'nin en büyük emek hareketi olarak varlık nedenimizi; Bütün kamu görevlilerini, emeğin ve ekmeğin değerini bilen herkesi davasına ortak eden, yan yana duran, kol kola giren, bereket ve heybeti oluşturan, ülkeyi ve dünyayı dönüştüren bir Diyanet-Sen olarak görüyoruz. Zirveyi; değerlerimiz üzerinden anı, çağı, insanı ve insanlığı ihya olarak görüyoruz. Üyelerimizdeki dava bilinci, vefa duygusu, bütün bu duyguları yüreklerinde taşıyan binlerce din gönüllüsü, başarıya olan inancımızı artırıyor ve yolumuzu kolay kılıyor.

"İnsan nisyanla maluldür" Unutur derler. Biz unutmayanlarız. Türkiye'yi yasaklara boğanları da bizi yasaklardan kurtaranları da, unutmadık. Kızlarımızı üniversite kapılarında turnikelere sıkıştıranları da, turnikeleri kıranları unutmadık. Tıpkı; ikna odaları kuranları ve imha kararları alanları unutmadığımız gibi... Biz, 28 Şubat'ta: Müstağni ve mütekebbir bir edayla "Bin Yıl Sürecek" diye tehdit savuranları ve Devlet aygıtını inananlara zulüm çarkına dönüştürenleri unutmadık. Mağdurlara iade-i itibar yapıp onları yeniden göreve döndürenleri de unutmadık ve unutmayacağız. Medeniyetimizi yok sayıp, değerlerimizi yok etmeye uğraşanları da değerlerimiz üzerinden "Yeniden Büyük Türkiye" için milletle birlikte yola çıkanları da unutmadık, unutturmayacağız. Devleti derinlere çekenlerin tersine, Devlet milletin emrine veriliyor artık. Terörü besleyen sömürü baronlarını, her biri farklı örgütlenen terör taşeronlarını hiç akıldan çıkarmayacağız. Kardeşlik için, milli birlik için, bin yıllık desendeki beraberlik için, Çanakkale Ruhu için, proje üretenleri ve baldıran zehr-i içenleri unutmayacağız. Bütün kamu görevlilerine verilip de din görevlilerine verilmeyen sendikal hakkı almak için ömrünü ortaya koyan Merhum Kurucu Genel Başkanımız Ahmet Yıldız ve yol arkadaşlarını unutmadık unutturmayacağız. Dava bilinci ve vefayla yolumuza devam edeceğiz.

Meyveli ağaç taşlanır fehvasınca tek işleri Diyanet-Sen’i taşlamak olan ve her geçen gün erimelerini bir türlü durduramayan sendikalar şunu anlamalı: Diyanet-Sen’i karalama kampanyanız işe yaramamıştır. Din görevlileri ve Vakıf çalışanları kimin kendilerine hizmet ettiğini, kimin etkin ve liyakat ile çalıştığını, kime güvendiğini göstermiştir. Bu güvenin hakkını veren, bu güvenle yol alan, bu güvenle din görevlilerine, vakıf çalışanlarına yeni yollar, ufuklar açan bütün teşkilatımızı yürekten kutluyor, çabaları için, fedakarlıkları için, diğergamlıkları için, adanmışlıkları için, şahsım adına, hizmet kolumuzun çalışanları adına, ülkem adına şükranlarımı sunuyorum. Bugün saymaya zamanımızın yetmediği kadar çok kazanımın olması sizlerin, bizlerin kısaca Diyanet-Sen’in eseridir. Emeğimizi zayi etmeyelim. Rakiplerimizin emeğimize sahip çıkmalarına göz yummayalım Diğer sendikalar, bizim kazanımlarımızı sahiplenmek için her türlü yolu deniyor, farklı entrikalar ortaya koyuyor. Fotoğraf çektirmeyi mektup yazmayı sendikacılık zannediyorlar. Gece gündüz demeden, ailelerimizi, eşlerimizi, evlerimizi, çocuklarımızı ihmal ederek ya da onların fedakarlıklarına sığınarak elde ettiğimiz kazanımları kendi malları gibi göstermelerine fırsat vermemek de hepimizin ortak sorumluluğudur. Özellikle 2004 yılından bu yana ne elde edilmişse bizim eserimizdir. Hayal dahi edemedikleri kazanımlarımızı kendilerine mal etmek isteyenler, dün olduğu gibi bugün de yarın da olacaktır. Her Mayıs ayı öncesi gümbür gümbür geldiklerini söyleyip hava atanlar, üye tutanaklarını imzalamaya dahi yüzleri olmadığı için üye tespit tutanaklarını imzalamaya bile gelemiyorlar. Ancak, onlar, emeğini zayi ettirmeme kararlılığımızla elleri boş dönecek, emellerine ulaşamayacaktır. Biz emeğimizi de, ekmeğimizi de, eserimizi de kimseye çaldırmayız.”

YÖNETİM KURULU

Konuşmaların ardından seçime geçildi. Tek liste halinde yapılan genel kurulda İsmail Şanal yeniden şube başkanı seçilirken, yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu;

“Zeki Akbatu, Hakan Özbolat, Mehmet Toprak, Orhan Eker, Celal Göker, Uğur Arıcı”

Denetleme Kurulu; “Cavit Erdem, Abdülkadir Tural, Murat Küyük, Ali Özdemir, Bekir Çağlayan.

Disiplin Kurulu; “Ali Demirel, Abdullah Şahin, Mehmet Öztürk, İsmail Tavukcı, Yüksel Kayıhan

Genel Merkez Üst Kurul Delege; “İsmail Şanal, Zeki Akbatu, Hakan Özbolat, Orhan Eker.”