İspanya’da, ‘vatandaşlık’ eğitimi aldılar

Çorum Mehmetçik Anadolu Lisesi öğrencileri Erasmus+ projesi kapsamında İspanya’yı ziyaret etti.

Avrupa Birliği Bakanlığı-AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca yürütülen ve Erasmus+ kapsamında Avrupa Komisyonu’ndan hibe ile desteklenen “Raising The Conscious Citizens Of Tomorrow; The Necessıty Of A New Multıcultural Democratıc Culture” isimli projesi kapsamında eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmek için İspanya’daki Compañia de Maria de Granada’ya giden öğrenciler burada çeşitli etkinliklere katıldı.

Almanya koordinatörlüğünde yapılan ziyarete Çorum, Kocaeli, Portekiz ve Macaristan’daki okullardan toplam 10 öğretmen ve 20 öğrenci katıldı.

Proje hareketliliği 23 – 28 Ekim 2022 tarihleri arasında İspanya’nın Granada şehrinde gerçekleştirildi. Pazartesi günü ev sahibi okulda ortak ülkelerdeki farklı seçim sistemleri üzerine bir çalıştay yapıldı. Salı günü yine okulda ‘Enerjiyi ve kaynaklarımızı nasıl yönetiriz?’ ve ‘Yarının Vatandaşları nasıl olmalıdır?’ konuları üzerine başka bir çalıştay gerçekleştirildi.

Sonrasında ise ekipler Granada’daki Bilim Parkı-Biodomo-Planetaryum’u ziyaret ettiler.

Mehmetçik Anadolu Lisesi İngilizce öğretmeni N. Murat Büyükbalya öğrencilerin bu merkezde eğitici ve öğretici bir gezi yaptıklarını ifade etti. Çarşamba günü ise katılımcılar nehri, küçük şelaleleri ve asma köprüleri ile ünlü Los Cahorros’da keyifli bir doğa yürüyüşü yaptılar. Ekip daha sonra Kırmızı Saray adıyla bilinen El Hamra Sarayı’nı gezdi.

Cuma günü okulda İngilizce derslerine katılan öğrenciler projenin son aktivitesi olan sokak anketini de gerçekleştirdiler.

Programın sonunda ise katılımcılara beş günlük öğrenme, öğretme, eğitim faaliyetlerine katılıp başarı ile tamamladıklarını belirten sertifikaları verildi. (Haber Merkezi)