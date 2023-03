'İşsizlik ve göç sorununu iş adamlarımızla istişare yaparak çözeceğiz'

AK Parti Milletvekili Aday Adayı Zeki Gül, Alacalı hemşehrileriyle bir araya geldi.

Toplantıda konuşma yapan Gül, işsizlik ve göçün Alaca’nın önemli sorunlarından bir tanesi olduğuna değinerek, “Bu konuda da her şeyi devletten bekleme mantığı yerine önemli iş adamlarımızla istişareler yaparak çözüm üretmeliyiz” dedi.

‘YAPTIĞIM GÖREVLERDE HİÇBİR ZAMAN

SEVENLERİMİN YÜZÜNÜ YERE DÜŞÜRMEDİM’

Alaca İlçe Başkanlığı binasında partililer ve Alacalılar ile bir araya gelen AK Parti Milletvekili Aday Adayı Zeki Gül evinde olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Yaptığım görevlerde hiçbir zaman sevenlerimin yüzünü yere düşürmedim. Çıktığım bu yolda da vermiş olduğunuz destekten dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Alaca’nın kendisi için çok ayrı bir yere sahip olduğunu belirten Zeki Gül, “Alaca benim için sadece doğduğum yer değil, insanımızın ahlakına ilmine ve faydasına hizmet etmek için koşa koşa geldiğim yerdir. Alaca benim için çocukluğumun, gençliğimin yani ömrümün büyük çoğunluğunu geçirdiğim ve de geleceğim olan şehirdir. Alaca benim için üzerine kurduğum hayaller yaptığım planlar bir yerdir. Alaca benim için ana sütü, baba yiğitliği, toprak mütevaziliği ve engin gözler gibi coşkuyu temsil eder” diye konuştu.

ALACA’YA YAPACAĞI PROJELERDEN BAHSETTİ

Milletvekili adayı olduktan sonra seçilmesi halinde Alaca’ya fakülte kazandırmak için tüm gücüyle çalışacağını aktaran Gül, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: “Öğrenci sayımız belki artmıştır ama hedefimiz ilçemize bir fakülte kazandırmaktır. 2017 yılında planlanan Organize Hayvancılık Bölgesi projesi hayata geçirilmelidir. Veterinerlik Fakültesi et entegre tesisi için azami gayret sarf etmeliyiz. Alaca’nın turizme kazandırılması adına da gayret sarf etmemiz gerekiyor. Alacahöyük dünya tarih miraslarından bir tanesi. Ne yazık ki gerekli tanıtım ve ilçemize katkısı çok zayıf. Alacahöyük’ün tanıtımı demek Alaca’nın da turizm açısından tanınması anlamına gelir. İlçemizde yer alan Hüseyin Gazi Tekkesi inanç turizmi adına çok önemli bir mekandır. Bu vesileyle tekkenin kamusallaştırılmasında emeği geçen bütün siyasetçi ve bürokratlarımıza teşekkür ediyorum.”

‘İLÇEMİN AİLEM GİBİ YANIMDA DURMASINI İSTİYORUM’

AK Parti iktidarında Alaca’nın çok ciddi hizmetler aldığını vurgulayan Gül, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Ancak son yıllarda bazı gelişme kalkınma ve küresel şehirler trendine girmekte zorlandığını üzülerek izliyorum. Eski gücümüze dönmek için hep beraber çalışarak başaracağımıza inancım tamdır. Yine en önemli sorunumuz işsizlik ve göç meselesidir. Bu konuda da her şeyi devletten bekleme mantığı yerine önemli iş adamlarımızla istişareler yaparak çözüm üretmeliyiz. İlçemizi sporda da daha iyi yerlere getirmek için bilgi, tecrübe ve ikili ilişkilerimi en üst seviyede sarf edeceğimi bilmenizi isterim. Elbette bütün belirttiğim şeyleri yapabilmem için ilçemin tam bir aile gibi yanımda durmasını, destek olmasını, benim elimi güçlendirmesini bekliyor ve bunu yapacağınıza yürekten inanıyorum. Göreve gelmem halinde yılmadan, değişmeden, yanılmadan, yorulmadan çalışacağımı bilmenizi isterim. Alaca’nın her köyünde, her mahallesinde el ele yan yana olacağız. Çorum’un ve Alaca’nın problemlerini Ankara’ya taşıyıp çözüm üreterek Çorum’a ve Alaca’ya dostlarımla var gücümle taşıyacağım. Alacalı bir kardeşiniz olarak “Kadim ses, güçlü nefes, gül’sün herkes” diyor bu seçimde de milletinizin ve Alacalıların daha önce olduğu gibi AK Partimize ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan yana sandıkları patlatırcasına destek vereceğine inanıyorum.” (Haber Merkezi)