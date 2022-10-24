İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa öğretim üyesi alacak

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü, 79 öğretim üyesi alacağını duyurdu.

Son başvuru tarihi 7 Kasım 2022 olarak açıklandı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, üniversitenin farklı birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” nin ilgili maddeleri ve “İstanbul ÜniversitesiCerrahpaşa Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri” uyarınca; Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacağı belirtildi.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2022, 14:56