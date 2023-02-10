İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü Sözleşmeli Personel Alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü 109 Sözleşmeli Personel istihdam edecek.

Büro Personeli, Hemşire, Röntgen Teknisyeni, Sağlık Teknikeri, Laborant, Eczacı, Destek Personeli, Kütüphaneci ve Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrolarına başvurmak isteyen adayların, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacak.

Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

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Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2023, 19:07