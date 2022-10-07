İşte TSO'nun yeni yönetimi

FATİH BATTAR

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal, dördüncü kez TSO seçimlerini kazandı. Geçtiğimiz Cumartesi günü gerçekleştirilen seçimde 57 meclis üyesi yapılan seçimle belirlenmişti.

Bugün ise TSO’da başkan ve yönetim kurulu üyeleri belli oldu. İlk olarak meclis başkanı için oylama yapıldı. Erol Karadaş yapılan oylama sonucu yeniden meclis başkanı seçildi. Ardından 21 meslek grubundan 57 üye oy kullanarak başkan ve yönetimini seçti. 3 üyenin şehir dışında olduğu için oy kullanmadığı seçimde Çetin Başaranhıncal yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.

TSO YÖNETİMİ

Çetin Başaranhıncal başkanlığındaki TSO yönetimi şu isimlerden oluştu; “Nilüfer Akın, Abdurrahman İstanbulluoğlu, Akif Coşkun, Muharrem Sarıaslan, Fatih Çiçek, Yakup Karaca, Gökhan Kerman, Ömer Altıkardeş, Mustafa Erful, Doğan Kesgin.”

TOBB Birlik Genel Kurul Delegeliği'ne ise Ali Evlüce, Mustafa Özbayram, İsmail Kulak, Turgut İlgü, Ünal Kakaç seçildi.

Bu arada Meclis Başkan Yardımcılığı’na Erol Taş ve Yılmaz Bülbül, katip üyeliğe ise Sevim Şahin seçildi.

Toplantıda ayrıca 7 TOBB delegesi, 3 Hesap İnceleme Komisyon Üyesi, 6 Disiplin Kurulu Üyesi, 22 Yüksek İstişare Kurulu Üyesi, 6 kişi de Akreditasyon İzleme Komisyonu üyesi seçimle belirlendi.

Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2022, 16:45