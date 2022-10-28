‘İstiklal meşalesi sonsuza kadar sönmeyecek’

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Erol Karadaş ve Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladılar.

“Cumhuriyet her türlü imkânsızlığa göğüs gererek, dört bir yanı işgal edilmiş vatan topraklarını vatan sevgisini, inanç ve yüreklerindeki iman ile kanının son damlasına kadar savaşarak kurtaran aziz ve onurlu Türk Milletinin gücünün tüm dünyaya göstergesidir” diyerek mesaja başlayan Karadaş ve Başaranhıncal, “Hiç şüphemiz yoktur ki Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları öncülüğünde Kurtuluş Savaşında yokluk ve yoksulluk içinde aziz milletimizin yaktığı istiklal meşalesi, türlü saldırı ve zorluklar karşısında hiç sönmemiş ve sonsuza kadar da sönmeyecektir. Binlerce yıla uzanan köklü devlet geleneğimiz, her geçen gün daha da güçlenen demokrasimiz, temelinde insani değerler olan hassasiyetlerimiz ile sadece ülkemize değil aynı zamanda bölgemize ve tüm dünyaya da umut olmaya devam etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızın 99. yılını kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Cumhuriyetimizin kurucularının, tüm şehitlerimizin aziz hatıraları önünde saygı ile eğiliyor, kahraman gazilerimize şükran ve minnetlerimizi sunuyoruz” ifadelerini kullandılar. (Haber Merkezi)