İşyerinde kalp krizi geçiren esnaf hayatını kaybetti

Çorum merkeze bağlı Palabıyık Köyü nüfusuna kayıtlı, şehrimizin tanınmış simalarından, Vatan Nakliyat Sahibi Coşkun Göcen (50), iş yerinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

Palabıyık Köyü Muhtarı Önder Göcen’in amcasının oğlu, merhum Lütfü Göcen ile merhume Akgül Göcen’in oğlu, Gönül Göcen’in eşi, Aslı Bal ve Duran Göcen’in kardeşleri, Gülben, İkbal, İlayda, Ela ve Lütfü Göcen’in babaları Coşkun Göcen, geçirdiği ani bir kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kamyoncular Garajında bulunan işyerinde kalp krizi geçiren Coşkun Göcen, olay yerine çağrılan ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Göcen doktorların bütün müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Merhumun cenazesi bugün saat 13.00’de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nden alınarak Palabıyık Köyü’nde toprağa verilecek.

Hakimiyet, merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diler.

Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2022, 11:54