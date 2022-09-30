İtfaiye eğitim sahası hizmete açıldı

M.BURAK YALÇIN

Çorum Belediyesi tarafından İtfaiye Haftası kapsamında eğitim sahasının açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, başkan yardımcıları, bazı birim müdürleri ile itfaiye personeli katıldı.

Açılışta konuşma yapan İtfaiye Müdürü Adil Balcı, Çorum itfaiyesi olarak zamanla gelişen teknolojinin her türlü imkanlarını yakından ettiklerini , araç ekipman ve personel bilgi becerilerini geliştirdiklerini belirterek, “Sanayi müfremizin faaliyete geçirilmesi, su baskınlarına karşı yüksek debili su tahliye pompalarımızın emvanterimize dahil edilmesi, 2020 ve 2021 yılında itfaiye okulu mezunu memur personel alımı, boğulma ve arama kurtarma faaliyetlerinde kullanık üzere dalış ekibine bot ve kişisel malzemelerin alımları, aynı zamanda yangın itfaiye personellerinin kullanacağı kişisel koruyucu malzeme ve söndürme kimyasalların alımları gibi çok çeşitli malzemelerin alımında itfaiye teşkilatına vermiş olduğu desteklerden dolayı Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da itfaiyecilerin yapmış olduğu görevin önemine değinerek, “Sadece devletimizin, belediyemizin değil, dinimizin de istediği cana mala ve bunların güvenliğine vesile olmak hakikaten çok hayırlı, bereketli bir iştir” diye konuştu.

İtfaiye Birimi’nin özel bir yerinin olduğunu ifade eden Başkan Aşgın, 83 personeli ile gurur duyduğunu dile getirerek şunları söyledi: “Müdahaleleri yerinde, canları ve hayatları pahasına yangına koşuyorlar. Trafik kazasında ilk müdahaleyi yapmak için koşuyorlar. Kendi canlarını hiçe sayarak milletimizin can ve mal güvenliğini sağlamaya çalışıyorlar. Türkiye’nin neresinde bir problem varsa ilk aranan itfaiyerlerden birisiyiz. Ülkenin herhangi bir yerinde yangın, sel vb. sorun varsa Çorum İtfaiyemiz akla geliyor. Biz de o gece bize haber gelir, gelmez hazırlanıp, afet bölgesine doğru yola çıkıyoruz. Şehrimizin yayılan yapısı itfaiyemizin etkin ve verimli zamanında müdahelesi noktasında mutlaka yeni birşeyler yapmamızı gerektiyordu. Bizde TOKİ’ye, sanayiye yakın bir noktada terminal yanında müfrezemizi kurduk. Şu anda müdahale rakamlarına baktığımız zaman sürekli zamanında müdahale rakamlarımızı geriye çekiyoruz.”

Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2022, 18:28