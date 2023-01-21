İYC’de Çalışkanoğlu yeniden başkan

İlim Yayma Cemiyeti Çorum Şubesi’nin 2023 yılı Olağan Genel Kurulu Cuma günü gerçekleştirildi.
Buhara Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen gerçekleştirilen genel kurulda mevcut başkan Şahin Çalışkanoğlu, güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.
Genel kurula AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, önceki dönem İYC Başkanı Mustafa Tuzcu ve İYC üyeleri katıldı.
Şahin Çalışkanoğlu başkanlığında İYC yönetimi ise şu isimlerden oluştu;
“Abdullah Çolak, Ubeydullah Ahıskalı, Osman Şimşek, Ertuğrul Eren, Adem Sadal, Mustafa Mansur Yalvaçer.”
Denetim Kurulu; “İlhan Çakıcı, Hakkı Samed Çinkaya, İsmail Aran”
Şube Müşavere Heyeti; “Halil İibrahim Aşgın, Mustafa Tuzcu, Mustafa Aydın Hoşbaş, Veysal Yetik, Bekir Yıldırım, Hamza Yıldız, Faruk Özyılmaz, Orhan Horan, Ömer Kılıç, İbrahim Şahin, Hüseyin Kılıç, Bahadır Şimşek, İbrahim Ethem Demirci”