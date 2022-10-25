İYİ Parti 5’inci yılını kutladı

M.BURAK YALÇIN

İYİ Parti İl Başkanlığı, 5. kuruluş yıldönümleri nedeniyle Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.

Çelenk sunma programına İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, Merkez İlçe Başkanı Erkan Yıldız ve partililer katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, anıta çelenk sundu.

Programda konuşma yapan Bekir Özsaçmacı, vatandaşın istediği müreffeh duruma gelebilmesi için ellerinden geleni yaptıklarını ve başarılı olacaklarını belirterek, “Partimiz kuruluş yıl dönümünün 5’ncisini yaşarken ülkemizin içerisinde olduğu birçok sıkıntının çözüm yollarını İYİ Parti’nin kurulması münasebetiyle milletimiz “işte bir çıkar yol, çözüm, işte budur” diyebileceği bir süreci 5 yıl önce başlattık. 5 yılın sonunda da gelmiş olduğumuz seçim sürecinde ülkemizin 20 yılın içerisinde bulunduğu makus talihini, yönetilemeyen durumunu değiştirmek için hep bir aradayız. Yaşamız olduğumuz sosyal hadiseler, halkımızın içerisinde bulunmuş olduğu ekonomik sıkıntılar bunların tamamını demokratik yöntemlerle, seçim münasebetiyle çözülebileceğini ve tam demokratik güçlendirmiş parlamenter sisteminin gelmesi için çalışan İYİ Parti’nin seçim sonucunda halkımızın istediği müreffeh duruma gelmesi için elimizden geleni yapıyoruz ve başarılı olacağımıza inanıyoruz. Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet” dedi.

Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2022, 23:45