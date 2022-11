İYİ Parti’den Cumhur İttifakı’na HDP eleştirisi

İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, yaptığı basın açıklamasında “Yörünge eksenli dünya, medeniyetler tarihi literatüründe, millet olup var olma sürecinde, bu denli gül ve gülümsemeye muhtaç olduğumuz dönem olmuş mudur? Olmamış mıdır? sorusunun muhatabı herkesin akl-ı selimi ve vicdanı muhasebeleridir” dedi.

“Adına Cumhur İttifakı dedikleri 3+1’den oluşan ittifak her gün kalkınca farklı olabilmeyi nasıl beceriyorsunuz. Size ne güzel dünya, Anayasayı değiştirmek için HDP’ye git. HDP’yi kapatmak için anayasaya git. İşinize geldiğinde temel hak ve hürriyetler, işinize gelmedi mi herkes terörist, hadi ordan, hadi ordan” diyerek açıklamasına devam eden Özsaçmacı, “Ben artık “ terörist” ne demektir? Bilmiyorum. Özgürlük ne demektir? Onu da bilmiyorum. Hele “halk, millet” ne demektir? Bu kavramları hiç bilmiyorum. Ama sabırla bekliyorum. Bilmem. Milletimiz hiç bu kadar mukallit olmuş muydu? Bugün bütün dinamiği sarsılmış; kah sağa, kah sola tos sersemliğinin farkına varamadan doğruların eğri, olduğu bir cenderedeyiz” şeklinde belirtti.

Özsaçmacı açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

“Söylenecek çok şey var; Ama konuşsak dil, sussak gönül razı değil. Kızıyorsunuz değil mi? Olan bitenlere. Romantizmin en sürükleyici atmosferinde çoğu kere içinizden “ben” olsaydım her şey farklı olurdu diyorsunuz, ülkeniz adına çok ümitler taşıyorsunuz. Fakat anlamıyorlar sizi. Fırsat da vermiyorlar. Oysa ki sizde bütün dertlere dermen olacak öyle bir “ben” var ki bıraksalar her yer güllük gülistanlık olacak. İşte yanıldığınız yer de burada başlıyor; hatta siz farkında olmadan da romantizminiz bile ölüyor. “Ben” olmazsam hiçbir şey olmaz; her şey “benle” var, diyenler dün olduğu gibi bugün de tuş oldular. Gelin üçüncü yolu artık benliğimize kazınırcasına hissedip hiç şüpheye fırsat vermeden teslimiyetimizle anlamaya çalışalım. Bugün ülkemizin meseleleri artık “bana ne” ve “ben” meselesi olmaktan çıkmış bilgi ve tecrübenin ışığında ortak akıl ihtiyacıyla çözümleme zaruretini çıkarmıştır. Anlamalısınız ki fikirle gidilecek yerlere kaba kuvvetle gidilmiyor, her şeyi tenkit ederek durum düzelmiyor, birbirine karşı adaletini kaybedenlerin ülkeye adil olabileceğine kimi inandırabiliriz? Size de yaranılmıyor; ama huşu içinde kandili kutlamadık mı? Birbirimizi tebrik etmedik mi? Ama anlamıyorlar işte. Ortadoğu’da bu kadar söz sahibi olmamızdan haz etmeyenler var. HOP’ta ise pardon BOP’ta eş başkanlık bizde niye hopluyorsunuz. Biz ne dersek o olacak. Hem Ortadoğu’ya demokrasi, insan hakları, özgürlük öyle kolay gelir mi? Sahi terörist, halk, özgürlük ne demekti? Ya BOP neresi idi?” (Haber Merkezi)