Kadın sürücü ağaca çarparak yan devrildi

FATİH BATTAR
Çorum'da direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü, yol kenarında bulunan ağaca çarparak yan yattı.
Devrilen otomobilin içindeki kadın sürücü yoldan geçen vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.
Kaza, Buharaevler'deki özel bir hastanenin önünde gerçekleşti. İddiaya göre, 19 ADE 175 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıktı. Otomobil, yol kenarında bulunan ağaca çarparak yan yattı. Yan yatan aracı gören vatandaşlar hemen sürücünün yardımına koştu.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Yaralı kadın sürücü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.