'Kadına yönelik şiddetle topyekün mücadele edilmeli'

M.BURAK YALÇIN

Kadın ve Demokrasi(KADEM) İl Temsilciliği tarafından “Israrlı Takip Şiddettir” sloganıyla Yasal Haklar konulu söyleşi gerçekleştirdi. Programda konuşma yapan KADEM İl Temsilcisi Fatma Nur Şenol, kadına yönelik şiddetle topyekün mücadele edilmesi gerektiğini kaydetti.

Dün Buhara Kültür Merkezi’nde gerçekleşen programa AK Parti İl Başkanı Av.Yusuf Ahlatcı, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir, KADEM İl Temsilcisi Fatma Nur Şenol, Emniyet Şube Müdürü Mete Bayrak ve kadınlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından KADEM İl Temsilcisi Fatma Nur Şenol açılış konuşması yaptı.

ŞENOL: KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE TOPYEKÜN MÜCADELE EDİLMELİ

KADEM olarak kadınların hiçbir ayrımcılığa maruz kalmadan siyasetten ekonomiye, kültür ve sanattan akademiye kadar diledikleri alanda var olmaları için çabaladıklarını belirten Fatma Nur Şenol, “Kadının varlığı sadece annelik rolünden ibaret değildir. Misyonumuz, kadının insanlık onurunu teslim etmek üzere hak savunuculuğu yapmak şiarıyla çalışmalarımızı ülkemizde ve ilimizde sürdürüyoruz. Kadına ve aileye yönelik şiddetle topyekün mücadele edilmeli. Hepimizin samimi mücadeleleri ile sonuçlanacaktır. El birliği ile bilinçli bir şekilde farkındalık çalışmalar yaparsak bu başarıyı elde edebileceğimizi umuyoruz” dedi.

Programa konuşmacı olarak katılan Çorum Barosu avukatlarından Gonca Gül Yurttaş Kartancı ise KADEM’in kadının onuru ile yaşayabileceği güvenli bir toplum ve adil bir gelecek inşa etmek amacıyla çalışan bir sivil toplum kuruluşu olduğunu söyledi.

KARTANCI: KALICI ÇÖZÜMLER ÜRETMEK İÇİN ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ

Kadın hakları ve aileyi ilgilendiren meselelerde uygulanabilir ve kalıcı çözümler üreterek, adalet merkezli bir söylem oluşturmak için çalışmalar yaptıklarını ifade eden Gonca Gül Yurttaş Kartancı, “KADEM olarak hak savunuculuğu yaparak, şiddetin her türüyle mücadele ederek, kadınların, çocukların fırsat eşitliğine ulaşması için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

‘BİRÇOK KADININ HAYATINA DOKUNDUK’

Kuruldukları günden itibaren birçok kadının hayatına dokunduklarını ve topluma daha mutlu insanlar kazandırmak için çok çabaladıklarını aktaran Kartancı, “Bunları yaparken en büyük ve tek motivemiz sizlerin mutluluğu. Huzurlu olmanız bizim için çok önemli. Temsilciliğimizde hukuki danışmanlık, psikolojik ve sosyolojik danışmanlık olmak üzere birçok alanda yönetim kurulumuzla hizmet veriyoruz. Başınız sıkıştığınızda, çıkılmaz bir hal içerisinde olduğunuzu düşündüğünüzde her zaman yanınızdayız ve derneğimize bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Kartancı daha sonra katılımcılara kadınların yasal hakları ile ile ilgili sunum yaptı.

Soru-cevap kısmının ardındanda program sona erdi.