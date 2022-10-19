Kadir Kıloğlu vefat etti

Çorum’un sevilen simalarından, ayakkabıcı esnafı Kadir Kıloğlu (90) vefat etti.

Mehmet, Ali, Zeliha, Hıdır ve merhum Ahmet Kıloğlu’nun babaları, Arasta esnafından Kadir Kıloğlu, rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti.

Merhumun cenazesi Ulu Camii’de kılınan cenaze namazının ardından Çiftlik Mezarlığı aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, 23. ve 24. Dönem İstanbul Milletvekili hemşehrimiz Feyzullah Kıyıklık, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Hakimiyet, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diler.